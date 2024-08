Les vacunes contra el coronavirus van salvar la vida a 1,6 milions de persones a Europa

El Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) i el Ministeri de Sanitat han participat, al costat d'altres investigadors europeus, en un estudi publicat per la Xarxa de Vigilància Respiratòria de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa. El treball estima quantes vides es van salvar directament en vacunar els adults contra el coronavirus, un total d'1,6 milions de vides, i revela una realitat incontestable: la xifra de morts a Europa podria haver-se doblat sense l'administració d'eixes dosis.

El treball, publicat en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', assenyala que, des de la seua introducció el desembre de 2020 fins a març de 2023, les vacunes van reduir les morts degudes a la pandèmia almenys un 59 %, salvant més d'1,6 milions de vides a la regió europea de l'OMS. En concret, revelen una realitat incontestable: la xifra coneguda de morts per covid-19 a Europa, actualment de 2,2 milions, podria haver arribat a quatre milions sense les vacunes.

Majors de 60

La majoria de les persones salvades tenien 60 anys o més; el grup amb major risc de malaltia greu i mort per infecció de SARS-CoV-2. "Els resultats són clars: la vacunació salva vides. Les nostres troballes ens recorden el paper integral que exercixen les vacunes per a garantir que les persones tornen a una vida similar a la que tenien abans de la pandèmia en tota la regió, en el treball i l'oci", afirma l'autora principal de l'estudi, Margaux Meslé, de l'Oficina Regional de l'OMS per a Europa.

"Sense l'enorme esforç de vacunació, hauríem vist molts més mitjans de vida afectats i famílies perdent els més vulnerables", afig Meslé.

Vacunació primerenca

A més, la investigació evidencia que països que van implementar programes de vacunació primerenca que van abastar grans sectors de la població van obtindre el major benefici en termes del nombre total de vides salvades. Els resultats de l'estudi, ressenya Sanitat, confirmen que rebre una vacuna del coronavirus actualitzada "continua sent una ferramenta extremadament eficaç" per a reduir tant les hospitalitzacions com les morts en persones d'alt risc.

Un risc que inclou persones majors o immunocompromeses, aquelles amb múltiples afeccions mèdiques subjacents, dones embarassades i personal de salut que poden quedar fàcilment exposats, conclou el Ministeri.

