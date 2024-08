Una menor de 15 anys apunyala la seua mare i s'autolesiona amb un ganivet a Elx

Una dona de 53 anys ha resultat ferida d'arma blanca la passada mitjanit a Elx després de ser apunyalada presumptament per la seua filla, de 15 anys, que patix algun trastorn mental i ha patit ferides molt greus després d'autolesionar-se amb el mateix ganivet emprat per a agredir la progenitora, segons han indicat fonts pròximes al cas.

Tant la menor com la seua mare van ser traslladades a l'Hospital General d'Elx, a on estan ingressades i es troben estables. No obstant això, la jove de 15 anys es troba en l'UCI i el seu estat de salut és més greu que el de la seua progenitora.

Els fets van succeir la passada mitjanit en una vivenda del carrer José Gómez Mompeán d'Elx, al barri de Carrús. El 112 d'Emergències va rebre cap a les dotze de la nit una telefonada alertant de l'agressió i immediatament van acudir al lloc efectius sanitaris i de la Policia Local.

Poc després hi van arribar patrulles de la Policia Nacional, cos que va assumir la investigació del cas en tractar-se d'un delicte violent.

Atac

Segons les primeres dades recaptades en el lloc per la Policia Local i la Policia Nacional, en la vivenda a on van succeir els fets es trobaven només la menor de 15 anys i la seua mare, de 53. Per causes que s'investiguen, encara que tot apunta a un trastorn mental de l'agressora, la menor va atacar la seua mare amb un ganivet i a continuació es va autolesionar causant-se ferides de gravetat.

Els servicis sanitaris van atendre la mare i la filla i van procedir a la seua evacuació a l'Hospital General d'Elx, a on este matí seguien ingressades.

Agents de la Unitat de Delinqüència Violenta i de la Policia Científica de la comissaria d'Elx es van personar en el lloc dels fets per a efectuar una inspecció de la vivenda i recaptar dades de possibles testimonis i vestigis que puguen aclarir els fets.

En el lloc es trobava el ganivet emprat presumptament per la jove. La presumpta agressora, en estar hospitalitzada en l'UCI i ser menor d'edat, no ha sigut detinguda de moment i la Policia Nacional informarà dels fets a la Fiscalia de Menors a Alacant.

