Més del 90 % de les nits d'estiu són ja tropicals a la Ribera en superar els 20 °C

L'estiu no ha donat, fins al moment, ni una mínima treva als veïns de la Ribera. Que faça calor en esta època de l'any entra dins del que pot esperar-se. Ara bé, els registres tèrmics se superen de manera reiterada amb el pas del temps. Una circumstància que convertix l'estiu en un període cada vegada més difícil de suportar. Una dada ho exemplifica: més del 90 % de les nits han sigut tropicals a Alzira des de l'entrada en l'actual estació.

En l'últim lustre, principalment, s'ha normalitzat una situació que s'ha considerat anòmala durant dècades. A pesar que la comarca es troba a uns 1.500 quilòmetres del tròpic, registra temperatures que són més pròpies d'esta part del globus terraqüi.

Nits tòrrides

Des que va començar l'estiu, les nits tropicals, aquelles en les quals el termòmetre no descendix dels vint graus centígrads, han sigut una constant en la capital de la Ribera Alta. Van ser huit en els últims dies de juny i trenta al juliol, és a dir, totes menys una. A l'agost, no hi ha hagut una sola nit en la qual el mercuri marcara menys de 20 °C. No sols les màximes determinen la calor i la sensació tèrmica, ja que les mínimes es produïxen durant la nit: com més elevades siguen, pitjor es descansa, i, en conseqüència, la percepció d'acalorada.

Segons les dades recopilades per la xarxa d'estacions de l'Associació Valenciana de Meteorologia, Avament, el punt de mesurament instal·lat a l'ajuntament d'Alzira no ha registrat ni una sola nit tòrrida, és a dir, amb temperatures mínimes de 25 °C o més. Una millora respecte a l'estiu passat, en el qual es van polvoritzar tots els rècords. Fins a quaranta dies el termòmetre no va baixar de vint-i-cinc graus en 2023.



Les dades recopilades a Alzira servixen d'exemple per a explicar un fenomen que es produïx en la resta de la Ribera, que canvia progressivament el seu clima mediterrani per un de tipus tropical. Almenys, pel que fa a registres de temperatura. Si es comparen amb els de Sumacàrcer, un dels punts més càlids de la comarca, l'anàlisi mostra també un estiu replet de nits tropicals: huit al juny, trenta al juliol i totes les d'agost, fins a la data. No obstant això, la localitat de la vall del Xúquer va tindre al juliol quatre nits tòrrides.

Nous models de ciutat

Com ja ha informat Levante-EMV, l'escalfament global ha transformat situacions anecdòtiques en quotidianes. Fa quatre dècades, el nombre de nits tropicals que es produïen a la comarca al llarg d'un any era sis vegades inferior.

Per a adaptar-se a esta nova realitat, els ajuntaments de la comarca treballen a introduir vegetació als carrers que ajude a reduir la calor o generar refugis climàtics que es convertisquen en zones d'alleujament per als veïns. La instal·lació de pèrgoles en carrers o places, de noves fonts o fins i tot polvoritzadors d'aigua va pel camí de convertir-se en norma.

