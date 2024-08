Cinc medalles amb segell valencià en París 2024

Els representants de la Comunitat Valenciana en els Jocs Olímpics de París que es clausuraven diumenge passat, 11 d'agost, tancaven la seua participació en la gran cita esportiva de l'any amb un balanç de cinc medalles: dos ors, dos plates i un bronze. Els dos ors els conquistaven els integrants de la selecció masculina de futbol Abel Ruiz i Christhian Mosquera, que es proclamaven campions olímpics després de superar, en la gran final, l'amfitriona, França. També en esport d'equip arribaven les dos medalles de plata, de la mà de Vega Gimeno i Sandra Ygueravide en bàsquet 3x3. Les dos valencianes es proclamaven subcampiones després d'un brillant torneig i només van cedir l'or per tan sols un punt de diferència després de caure en la gran final contra Alemanya. En les pistes de tenis arribava l'altra gran alegria per a l'esport valencià: el bronze que es penjava la castellonenca Sara Sorribes en la modalitat de dobles amb Cristina Bucsa com a companya.

Amb estes cinc medalles, l'esport autonòmic valencià, que compareixia a París amb una delegació composta per 30 esportistes, millora les quatre medalles de l'anterior cita, Tòquio 2020, i iguala el seu millor balanç històric, les cinc medalles conquistades en Atlanta'96. Els esportistes valencians han sumat, a més, un total de set diplomes olímpics. Menció a part mereix la quarta posició aconseguida per Quique Llopis. L'atleta de Bellreguard es quedava a només un lloc del podi en els 110 metres tanques. Un altre diploma que quedarà per a la història és el conquistat pel castellonenc Pablo Herrera, que, formant parella amb Adrián Gavira, aconseguia classificar-se per als quarts de final del torneig de voleibol de platja en els seus sextos (i últims) Jocs Olímpic. El boxador José Quiles també arribava als quarts, però es quedava amb el sabor amarg de no haver pogut accedir a la lluita per les medalles després d'un frustrant combat contra l'uzbek Khalokov. També va arribar a somiar amb les medalles el judoka establit a València i d'origen georgià Tristani Mosakhlishvili, que no va poder superar el combat final pel bronze. Tampoc va aconseguir el seu objectiu de medalla el pistard castellonenc Sebastián Mora, que, al costat d'Albert Torres, en el madison, acabaven octaus, repetint així el diploma olímpic de Tòquio. Leslie Romero, establida a Mutxamel encara que nascuda a Veneçuela feia història en ser la primera representant espanyola en la modalitat d'escalada, en la qual aconseguia diploma després de caure en quarts. En els esports d'equip, Lola Riera tampoc podia accedir, amb les Redsticks, a la lluita per les medalles i concloïa en sèptima posició.

La gimnàstica rítmica era un dels esports en els quals més expectatives tenia l'esport valencià, amb quatre representants, però ni Alba Bautista i Polina Berezina en la competició individual, ni Mireia Martínez i Patricia Pérez com a integrants del conjunt espanyol van estar al nivell esperat i van quedar lluny dels llocs d'honor. Tampoc van poder brillar Néstor Abad i Laura Casabuena en la gimnàstica artística. Abad no va poder complir el seu somni de classificar-se per a la final individual.

Una altra decepció arribava en l'atletisme, en què Fàtima Diame, que venia de conquistar el bronze en els Mundials de Glasgow, va fallar en la qualificació i no es va classificar en la final de longitud. En voleibol de platja, Liliana Fernández (en els seus últims Jocs) i Paula Soria quedaven eliminades en octaus i tampoc van poder sumar diploma. En atletisme, Jorge Ureña va estar lluny dels millors en decatló, i Thierry Ndikumwenayo no va poder donar la sorpresa ni en els 5.000 ni en els 10.000. Una de les grans decepcions dels Jocs la protagonitzaven les guerreres, amb les valencianes Lara González i Paula Arcos, que no van aconseguir guanyar ni un partit i van caure en la primera fase. En ciclisme, Juan Ayuso finalitzava 22é en la prova en ruta, i en triatló, Roberto Sánchez Mantecón, va ser 36é. En l'aigua tampoc va poder brillar al seu nivell Ángela Martínez, encara que va fregar el diploma en quedar desena en els 10 km. d'aigües obertes. En judo, Salva Cases queia en octaus de final, i en tenis, Pedro Martínez Portero no superava la primera ronda.

