Els clàssics cavallets de la Fira de Xàtiva complixen 25 anys

La Fira de Xàtiva ja ha arribat. L'acte inaugural està programat per a les deu i mitja d'esta nit en el camp de la Murta, encara que, potser, la previsió de pluja obliga a traslladar-lo al Teatre Principal. Siga com siga, Xàtiva fa dies que es prepara per a la seua setmana gran. I una de les zones més visitades del «reial de la Fira» és el tram poblat per les atraccions.

Grans i menuts no dubten a l'hora de gaudir de l'ampli ventall d'opcions. I en 2024 no faltaran a la cita els clàssics cavallets, que en l'edició d'este any de l'esdeveniment xativí complirà un quart de segle venint a la ciutat. Pedro Tortosa és el responsable de l'empresa Caballitos la Setabense, que és des de fa anys l'atracció a la capital de la Costera. Ahir va atendre a Levante-EMV i va explicar que "la que complix 25 anys és la instal·lació actual, però en fa més de 100 que venim a la Fira". Enguany munten una altra atracció: "el bomber o l'autobús". "El meu avi ja venia a Xàtiva amb la mateixa empresa. La veritat és que tot ha canviat molt, tot és més modern, potser més bonic, hi ha més seguretat", va explicar el firaire. També va comentar que l'han canviat d'ubicació: «Caldrà veure com va tot. Els xiquets continuen demanant pujar als cavallets, això no es perd. Xàtiva és una de les cites més grosses que tenim a l'agost, encara que la fira més important és la d'Albacete".

Imatge de la nòria que es munta en 2024 en la Fira de Xàtiva / José Luis G. Llagües

Una nòria accessible

Un altre dels "plats forts" de la zona d'atraccions de l'edició 2024 de la Fira de Xàtiva és la nòria. Instal·lada per la firma Berral Atracciones, arriba a 30 metres d'altura i compta amb un total de 24 cabines refrigerades i accessibles. En la presentació de la programació es va explicar que l'atracció és gratuïta per a persones amb mobilitat reduïda. Fernando Berral, responsable de l'empresa, va atendre este diari i va explicar que "és la primera vegada que venim a Xàtiva amb esta nòria. El preu pel viatge serà de 5 euros i crec que ja estarà operativa el 13 a la nit. Encara que ploga, podrem funcionar sense problemes».

Suscríbete para seguir leyendo