Els informes pendents per a regenerar les platges de Morvedre es reclamaran a les Corts

Els tràmits pendents perquè es faça realitat l'anunciat projecte de regeneració de la costa del Camp de Morvedre preocupen en Compromís per Sagunt. Per això, el seu grup municipal ha traslladat esta inquietud als seus representants en el parlament valencià i estos demanaran informació a les Corts Valencianes sobre si, efectivament, hi ha pronunciaments autonòmics encara no realitzats que estiguen frenant eixes obres.

Així ho ha explicat el portaveu municipal Pepe Gil després de la reunió de treball que va mantindre amb els diputats de la seua formació Cesc Roig i Maria Josep Amigó.

Com recorda el regidor nacionalista: "La demarcació de Costes de València i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) diuen que estan pendents de rebre informes de la Generalitat Valenciana, que han de fer algunes conselleries. Eixa és l'última informació de què disposem". Per això, com ja van fer en demanar informació al Congrés a través de la seua diputada Àgueda Micó, des de Compromís Sagunt han traslladat al seu grup a les Corts la necessitat de preguntar per "la situació actual dels informes sol·licitats per la demarcació de Costes de València i el propi MITECO i, en cas que no estiguen realitzats, siguen fets de manera urgent i prioritària".

"En el cas que estiguen ja fets els informes, exigim que s'envien de manera urgent als òrgans corresponents. Les nostres platges no poden esperar més. Cada dia que passa sense treballar en la seua regeneració és temps molt valuós perdut. A més, sol·licitem que les solucions no impliquen fer pegats de tant en tant, i es pense en una solució integral pensada a mitjà i llarg termini, i es reserven els recursos que facen falta per a poder dur-la a terme", conclou Pepe Gil.

Suscríbete para seguir leyendo