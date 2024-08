Dos llamps caiguts a Benigembla i Castell de Castells fan reviure el malson del terrible incendi d'Ebo de fa dos anys

Fa ara just dos anys que un llamp va provocar un terrible incendi a la Vall d'Ebo que va acabar arrasant més de 12.000 hectàrees de les muntanyes de la Marina Alta i el Comtat. I en la vespra de l'aniversari d'eixa catàstrofe s'ha temut reviure un malson similar a aquell. Els desastres arriben amb una precisió de rellotge. Anit, de forma quasi simultània, es van declarar dos incendis forestals a Benigembla i Castell de Castells. Es té quasi la certesa que es van iniciar en caure dos llamps. El de Castells va començar a les 20.25 hores i el de Benigembla deu minuts després.

La mobilització va ser immediata. Els veïns de Benigembla miraven la muntanya que està darrere del poble i s'alarmaven. El foc la coronava, avançava per l'abrupta cresta. Queia la nit i s'observava una resplendor que "incendiava" també el cel.

Lluita sense treva

Els bombers han lluitat sense treva tota la nit contra el foc. El de Castell de Castells es va aconseguir controlar a les 21.34 hores. S'ha donat ja per extingit. Mentres, el de Benigembla es va aconseguir controlar a les 2.12 hores de la matinada. La zona, una muntanya escarpada, és de difícil accés. En començar en fosquejar, ja no van poder intervindre mitjans aeris. Els bombers han lluitat per terra contra el foc.

En l'incendi de Castells han treballat tres dotacions del parc de bombers de Dénia i dos unitats de bombers forestals. Mentres, han lluitat contra les flames en el cim de Benigembla cinc dotacions dels parcs de Dénia i Benissa i cinc més de bombers forestals.

