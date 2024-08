Operació eixida: quasi un milió de desplaçaments en les carreteres valencianes

Esta vesprada comença l'operació de trànsit més important de l'any: la de la segona quinzena d'agost. L'operació especial de trànsit es desenrotllarà a la Comunitat Valenciana entre les 15 hores de hui dimecres 14 d'agost i les 24 hores del diumenge 18 d'agost. La Direcció General de Trànsit ha previst 8.290.000 de desplaçaments de llarg recorregut, dels quals 940.086 corresponen a la zona de la Comunidtat Valenciana. En total, durant els dos mesos d'estiu, es produiran més de 12 milions de desplaçaments en les carreteres de la Comunitat.

Controls de velocitat, alcohol i drogues

A més, del 19 al 25 d'agost, la Direcció General de Trànsit durà a terme una campanya especial de control de velocitat, d'alcohol i drogues, que inclourà servicis de control i vigilància del trànsit en les vies interurbanes per part de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, juntament amb les policies autonòmiques de trànsit en els seus respectius territoris.

"A la carretera no li importa quant has begut. Només zero té zero conseqüències" és l'eslògan de la campanya d'estiu de la Direcció General de Trànsit. Segons dades del Ministeri de l'Interior, l'alcohol és la segona causa dels sinistres mortals, amb el 29 %, només per darrere de les distraccions, amb el 31 %, i per davant de la velocitat inadequada, amb el 23 %.

Durant l'última campanya de control i vigilància sobre alcohol i drogues, realitzada del 14 al 20 d'agost de 2023, es van dur a terme 211.777 controls d'alcohol i drogues, amb un total de 3.841 positius, un 1,81 % del total de proves realitzades en tot el país.

Balanç de sinistralitat

De l'inici de l'any ençà, 61 persones han perdut la vida en 58 accidents en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Són deu víctimes mortals més que en el mateix període de 2023. 22 a Alacant, quatre més que en 2023; 11 a Castelló, cinc més que en el mateix període de l'any passat; i 28 a València, una més.

Operació pas de l'Estret

Així mateix, cal recordar que està en funcionament l'operació especial de pas de l'Estret, que constituïx un gran moviment de persones per carretera. En 2023, va permetre el pas de 3.219.534 persones i 775.359 vehicles, amb més d'11.084 rotacions per via marítima entre Europa i Àfrica.

Les dates d'inici i finalització de l'OPO 2024 són, per a la fase d'eixida: del 13 de juny al 15 d'agost; i per a la fase de retorn: del 13 de juliol al 15 de setembre. Per això, les dos fases afectaran esta operació especial 15 d'agost, incrementant el nombre de moviments de llarg recorregut en l'A7 i l'AP7.

DIES I HORES DE MÉS INTENSITAT DE TRÀNSIT

Dia Hores desfavorables

Dimecres 14 d'agost De 16 a 21 hores

Dijous 15 d'agost De 08 a 21 hores

Divendres 16 d'agost De 16 a 21 hores

Diumenge 18 d'agost De 08 a 21 hores

