La renaturalització de Sant Vicent, Sant Agustí i l'avinguda de l'Oest s'embossa

Cinc mesos després que el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, ratificara el projecte de reforma i renaturalització de l'eix de plaça Espanya-Sant Vicent-Sant Agustí i l'avinguda de l'Oest, que donaria continuïtat a la reforma de la plaça de Bruges i el Mercat, l'Ajuntament encara no ha adjudicat la redacció del projecte d'urbanització a l'equip que fa ara dos anys va guanyar el concurs d'idees convocat per l'anterior govern progressista.

Giner ja es va reunir, al febrer, amb l'equip guanyador del concurs per a comunicar-los l'inici de la tramitació per a l'adjudicació del projecte de redacció. No obstant això, segons informes del servici d'Urbanisme als quals ha tingut accés este diari, l'encàrrec seguix sense concretar-se.

Giner va ratificar el projecte de l'anterior regidora d'Urbanisme, la socialista Sandra Gómez, després de reunir-se amb les associacions de veïns i l'Associació de Comerciants del Centre, que van valorar positivament la necessitat que s'afronte un nou disseny d'una zona tan emblemàtica per a la ciutat. El disseny guanyador, amb tot, s'ajustarà en qüestions com l'arbratge, la compatibilitat del qual amb la quantitat de servicis, canalitzacions i túnels de la zona podria complicar-se.

El juliol de 2022, l'equip liderat per Elena Climent i Silvia Pujalte i del qual també formen part l'enginyer Jonás Durá, l'arquitecte Marcelo Cumplido i la historiadora Paloma Berrocal, va guanyar amb el seu projecte «Escala de color» el concurs per a la reforma de Sant Agustí, que ja va ser objecte d'una intervenció d'urbanisme tàctic. La reforma prevista afecta una superfície de 29.000 m².

Encara que les desavinences venien des de lluny, va ser este mes de juny quan una de les autores, l'arquitecta Silvia Pujalte, va presentar la seua renúncia al projecte per "causes sobrevingudes". La resta de l'equip argumenta que, malgrat l'eixida d'una de les autores, l'equip continua complint amb les exigències del contracte. L'Ajuntament ha notificat esta circumstància al servici de contractació, on ja havia sigut remés l'encàrrec del projecte bàsic. Està per veure si els canvis i les eixides de l'equip redactor suposaran nous retards en el projecte.

Figuració de la renaturalització de Sant Agustí / A. V.

Després de conéixer la situació del projecte, la regidora socialista María Pérez no ha tardat a eixir a criticar el regidor, que en l'últim ple de l'ajuntament va assegurar que el projecte ja estava en tramitació. El procediment, però, no s'hauria iniciat. Així ho reconeix un informe dels tècnics de la Regidoria d'Urbanisme. Pérez assegura que Juan Giner "va mentir" en l'últim ple quan va afirmar que el projecte de reurbanització de l'eix de Sant Vicent-Sant Agustí-avinguda de l'Oest s'estava redactant ja. El PSPV ha demanat accés a l'expedient i "la nostra sorpresa és que en un dels informes, amb data de juny d'enguany, diu que, en data de redacció del mateix el procediment negociat sense publicitat per a contractar el servici de redacció, no ha sigut iniciat".

Això, subratlla Pérez, "significa que el senyor Giner no va dir la veritat en el debat de l'últim ple, en el qual el PSPV va presentar una moció per a arribar a acords puntuals sobre projectes que entenem que són bons per a esta ciutat", entre ells, el corredor verd sud que el PP també ha aparcat. "El PP va rebutjar esta moció perquè M. José Catalá està intentant frenar tots els projectes de l'anterior govern, perquè preferix fer oposició a l'oposició que governar per als valencians", advertix Pérez. La regidora socialista lamenta que Catalá "fa un any que està enganyant sobre l'estat de projectes que són bons per a la ciutat, com l'eix de Sant Agustí, que compta amb l'acord de veïns i comerciants".

