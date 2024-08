L’OMS demana als països millorar la vigilància sobre la pigota del mico i compartir vacunes

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el doctor Tedros Adhanom, ha animat, este divendres, tots els països a “millorar la vigilància” sobre els casos de mpox després que Suècia haja comunicat el primer cas de la nova variant fora d’Àfrica.

“La identificació de la primera infecció per mpox clade 1b a Suècia subratlla la necessitat que els països afectats aborden junts el virus”, ha assenyalat Tedros a través de la xarxa social X.

D’esta manera, el director general de l’OMS considera necessari que tots els països compartisquen dades i treballen per a “comprendre millor la transmissió”. A més, s’ha mostrat a favor de “compartir vacunes” i “aplicar les lliçons apreses d’anteriors emergències de salut pública d’interés internacional per a fer front al brot actual”.

També el director regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge, ha instat els països europeus a millorar els controls per a detectar casos de mpox.

“Com assenyalàrem anteriorment, era només qüestió de temps abans que el clade I de mpox, que sembla ser més sever que el clade II, es detectara en altres regions, atés el nostre món interconnectat”, ha assenyalat en la xarxa social X.

Kluge ha demanat als països “assessorament sanitari públic”, així com enfortir l’accés a les vacunes i els antivirals. “No menys important: inste els governs, les autoritats sanitàries i el públic en general a no estigmatitzar ni discriminar cap persona o comunitat afectada per mpox”, ha agregat.

Les autoritats de Suècia van confirmar este dijous el primer cas de mpox d’una nova soca més greu després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) decretara l’emergència sanitària internacional.

El nombre de casos des que va començar l’any ha superat el total de l’any passat, amb més de 14.000 diagnòstics i 524 morts. En l’últim mes, s’han notificat uns 90 casos de la nova soca en quatre països veïns de la República Democràtica del Congo que no havien registrat mpox anteriorment: Burundi, Kenya, Ruanda i Uganda.

