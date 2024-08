Morant busca un pacte amb Compromís per a evitar més mocions “independents”

Que el cas de Sueca es convertisca en una excepció. És el missatge que va llançar ahir la líder del PSPV, Diana Morant, després de la moció de censura que dimecres va arrabassar la vara de comandament a un dels seus, el socialista Dimas Vázquez, per a ungir com a nou alcalde Julián Sáez, de Sueca per Davant, gràcies als vots d’una regidora del PP i de Compromís, en qui la també ministra de Ciència va posar ahir els seus ulls i les seues paraules.

La secretària general de la federació valenciana va qualificar ahir de “vergonya política” la participació de la coalició en una “operació política” que ha provocat, segons va dir en la seua atenció als mitjans de comunicació en una visita en les festes de Gandia, que es vaja “en contra de la voluntat del poble” i es canvie un alcalde del PSPV “per un altre que no compartix els valors progressistes que hauríem de compartir Compromís i els socialistes”.

Però més enllà dels retrets i les crides a la reflexió a la formació valencianista —que va comptar amb el seu síndic, Joan Baldoví, exalcalde de la localitat, entre el públic present en el consistori suecà durant la moció de censura—, Morant va allargar la mà als que han sigut els principals aliats dels socialistes i els va demanar asseure’s a negociar un acord perquè “estes coses no tornen a passar ni a Sueca ni en cap altre lloc”.

La petició no és fútil. El Botànic ja és història a escala autonòmica, però el PSPV vol reafirmar la seua unió preferent amb Compromís, principal formació a la seua esquerra en els ajuntaments valencians, per a no tornar a trobar-se amb un altre cas similar. Que el decaïment de l’acord en tota la Comunitat Valenciana no afecte les relacions en aquells municipis on les formacions progressistes puguen sumar en una entesa similar com la que va sostindre el Consell durant huit anys.

Perquè encara que la ministra de Ciència va voler delimitar el que va ocórrer dimecres a un assumpte mogut principalment per qüestions locals, el canvi d’alcaldia a Sueca conté claus que van més enllà de la localitat de la Ribera i afecten la política general valenciana. La principal té el seu nucli a Ontinyent, a 70 quilòmetres, i la protagonitza un vell conegut dels del puny i la rosa: Jorge Rodríguez, alcalde d’este municipi, que apareix com una amenaça per als interessos del PSPV.

La línia de punts es comença a traçar en veure que Sueca per Davant, el partit que ostenta ara el poder en perjuí dels socialistes, és un grup independent local integrat en la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix, la formació impulsada per Rodríguez que busca expandir-se entre el conglomerat de marques localistes que tenen representació en els ajuntaments valencians.

Crítiques en Compromís

Rodríguez ja va evitar que Carlos Fernández Bielsa, líder provincial del PSPV, fora president de la Diputació de València, institució en la qual Ens Uneix, amb una vicepresidència, governa amb el PP. Esta capacitat de pactar a esquerra i a dreta suposa una amenaça per als socialistes que busquen frenar el seu creixement amb més alcaldies, d’ací la petició a Compromís d’alçar un mur i evitar futurs casos.

Els qualificatius utilitzats per Morant per a parlar de la moció de Sueca no van caure gens bé en les files de la coalició. Diversos càrrecs de la formació —entre ells, la portaveu al Congrés, Àgueda Micó— van mostrar el seu malestar i van recordar en xarxes socials que la legislatura passada els socialistes van pactar amb el PP i Ciutadans per a evitar que Compromís, guanyador de les eleccions, es fera amb la vara de comandament.

La reacció no demostra que eixe mur que la dirigent socialista pretén alçar vaja a prendre altura mentres Ens Uneix i la seua plataforma municipalista pot tornar a desplegar el mapa i observar on jugar les seues cartes per a incrementar la seua visibilitat i expansió de cara a 2027.

