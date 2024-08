De la pluja al dia més fresc de l’estiu

I llavors va arribar el 15 d’agost i fins i tot la calor infernal que abrasava la Comunitat Valenciana sembla que s’haja pres un respir, una treva vacacional, com si també entenguera de festius. La que acostuma a ser una de les jornades més caloroses de l’any va ser, però, i per a sorpresa de la majoria, la més fresca del que ja s’ha consumit de l’estiu de 2024 en totes les estadístiques: temperatura mínima, màxima i mitjana per davall dels registres de mitjanes d’anys anteriors, malgrat que el normal este agost havia sigut veure la línia històrica superada.

El pas de la DANA este dimecres per la Comunitat Valenciana va deixar pluges dispars segons àrees, amb més quantitats en la zona de les comarques centrals (a on localitats com Enguera van arreplegar fins a 58 litres per metre quadrat) i pocs ruixats en la capital, però el seu efecte sobre les temperatures es va notar ahir —i es continuarà notant un poc hui— sobre tot el territori. El descens del mercuri va ser significatiu respecte al que es vivia dies abans, en convertir-se el dia d’ahir en el més fresc des que va començar l’estiu, el 21 de juny.

Segons les dades facilitades per l’Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura mitjana de la Comunitat Valenciana es va situar, este dijous, en els 20 graus, tres per davall de la mitjana i sis menys que la mitjana de quatre dies abans. De fet, segons va indicar Aemet en les seues xarxes socials, només en 1954 i 2010 el 15 d’agost va ser més fresc que el viscut este 2024, és a dir, fins enguany, tots els menors de 70 anys només havien viscut en la seua vida un 15 d’agost menys calorós que el d’este dijous. “És poc freqüent un dia de mitat d’agost tan fresc com el de hui; de fet, estarà entre el 5 % de dies 15 d’agost més frescos des de 1950”, van agregar.

Temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana / AEMET

Màxima diferència

L’excepcionalitat d’este 15 d’agost és encara més gran si es té en compte el context de canvi climàtic que marca les temperatures. En tot l’estiu només hi havia hagut cinc dies en què el mercuri estiguera per davall de la mitjana per a eixa jornada i mai amb una diferència de -3 graus, distància que sí que s’havia produït en positiu, és a dir, perquè hi haguera més calor que el còmput dels anys anteriors.

Este descens es va notar tant en les temperatures màximes com en les mínimes. Les primeres es van quedar en 28 graus de mitjana en tota la Comunitat Valenciana, una caiguda de sis graus respecte a principis de setmana, encara que va haver-hi localitats com Carcaixent, Llíria o Xàtiva a on van fregar els 32 °C, una diferència substancial respecte als més de 37 d’una setmana abans.

Per la seua banda, les mínimes es van situar en els 16 graus de mitjana, quatre graus menys que dilluns, i que van arribar als 10 graus a Castellfort i Vilafranca, mentres que a la ciutat de València es va quedar en els 22 graus.

