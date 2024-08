L'agricultura evita l'enfonsament de les exportacions valencianes en 2024

L'agricultura va ser una taula de salvació perquè les exportacions de la Comunitat Valenciana durant la primera mitat d'enguany no patiren una desfeta llastades pel mal moment que viuen altres partides clau per al comerç valencià com l'automòbil o la ceràmica. Eixa és la conclusió que deixa l'últim informe oferit per la Direcció Territorial de Comerç de la Comunitat Valenciana, que assenyala que entre gener i juny l'import de les exportacions valencianes va ascendir fins als 19.388 milions d'euros -d'eixos, 2.914 van ser en el sext mes de l'any-, una caiguda del 3,5 % en relació a la dada del mateix període de 2023. En paral·lel, el valor de les importacions valencianes també es va reduir un 1 % -deixant-lo en 17.652 milions d'euros, 2.817 d'ells al juny-, la qual cosa va generar un superàvit de 1.716 milions d'euros -un 23,3 % menys- en el conjunt del primer semestre de l'any.

Pel que fa a vendes internacionals, el principal argument positiu el deixa sens dubte el camp. Tant és així que les exportacions de fruites, hortalisses i llegums van ser amb els seus 3.171 milions d'euros la gran partida del comerç valencià que millor es va comportar en l'arrancada de l'any, creixent un 6,8 % malgrat el lleuger descens que es va viure durant el sext mes de l'any (-2,1 %). Una imatge de millora en relació amb l'any previ que no es va repetir en altres sectors clau de l'autonomia.

Baixada d'algunes partides

Un d'ells va ser la ceràmica, que després de viure els seus pitjors moments amb l'arrancada de la guerra a Ucraïna a causa de l'encariment dels seus costos, seguix sense remuntar en xifres. Al juny, les seues exportacions ni tan sols van arribar als 300 milions -una caiguda del 14,8 % respecte al mateix mes de 2023-, una realitat que s'ha traduït en el fet que l'acumulat del primer semestre de l'any es quede en 1.831 milions d'euros, un 6,5 % inferior a la dada de l'any previ.

Un Kuga en producció a Ford Almussafes. / Miguel ángel Montesinos

Una cosa encara més dura s'aprecia en l'automòbil, amb la caiguda productiva de Ford Almussafes com a principal motiu. No en va, en esta arrancada de l'any la planta valenciana ha vist d'una banda com s'acomiadava definitivament de la furgoneta Transit i es quedava només el Kuga en fabricació i, de l'altra, com es confirmava -això sí, quasi en paral·lel a l'acord d'un ERO de 626 persones- que tindria un nou model multienergia per a 2027 del qual es produiran 300.000 unitats a l'any. En eixe context, la fabricació s'ha desplomat fins a un 37 % en el tram inicial de 2024, cosa que s'ha notat també en unes exportacions el valor de les quals s'ha rebaixat fins als 2.048 milions, un 18 % menys que en 2023.

Caiguda arreu del món

Més enllà de partides, un altre aspecte que resulta rellevant es troba en la destinació geogràfica d'eixes vendes. No en va, només cap a Àsia central i oriental s'han millorat els registres que es van anotar en el primer semestre de 2023, aconseguint-se els 796 milions d'euros gràcies a l'impuls a l'alça de la Xina (9,6 % de millora) i l'Índia (5,4 %). No succeïx el mateix a Europa, amb els quatre principals mercats de venda de l'autonomia en l'exterior en descens. En concret, amb el Regne Unit la baixada fins a juny va ser del 2,8 %; amb Itàlia, del 5 %; amb França, del 7 %, i amb Alemanya, del 13,5 %.

