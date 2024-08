Mazón anuncia obres en centres de salut i hospitals per valor de 100 milions

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subratllat que el Consell culminarà “diverses obres de nova construcció o millora d'infraestructures del sistema sanitari que suposen una inversió superior als 100 milions d'euros perquè els ciutadans de la Comunitat Valenciana reben la millor qualitat assistencial”.

En concret, en l'àrea d'atenció primària es conclouran actuacions en centres de salut i consultoris per import de 49 milions d'euros, mentres que en centres hospitalaris estes obres ascendixen a 51,4 milions d'euros.

Centres de salut finalitzats en 2025

D'esta manera, els nous centres de salut que ja estaran construïts abans de 2025 són els centres de salut de Campanar II a València i Racó de l'Oix a Benidorm, així com els consultoris de Vilafamés i Sant Francesc d'Oliva. Estes actuacions han comptat amb un pressupost de 43 milions.

A més, es finalitzaran les obres de reforma, ampliació i millora d'eficiència energètica dels centres de salut d'Elda II Marina Española, Petrer II Doctor Antonio Payá Juan i Villena I. La inversió total en estes instal·lacions ascendix a 6 milions d'euros

El president també ha explicat que “al llarg d'enguany hem redefinit i actuat per a reforçar l'atenció hospitalària, millorar els servicis d'estos centres i fer importants passos per a posar en marxa nous projectes que feia anys que estaven estancats”.

Obres a l'hospital d'Ontinyent

En este sentit, abans que finalitze l'any, es completarà el muntatge de la cafeteria, cuina, nous quiròfans, sales blanques de farmàcia i sala d'esterilització de l'Hospital d'Ontinyent, “uns nous servicis que no estaven previstos en el projecte original, i amb esta inversió de més 6 milions d'euros, l'hospital comptarà amb tot l'equipament necessari este mateix any”, ha afirmat Mazón.

També es completarà al desembre la primera fase de l'ampliació, reforma i millora de l'eficiència energètica de l'Hospital Clínic de València, que suposa una inversió de 45,4 milions d'euros.

Altres projectes en marxa

El cap del Consell ha assegurat que “una de les nostres prioritats és desbloquejar, accelerar i millorar les infraestructures sanitàries per a assegurar l'equitat en l'atenció sanitària”, al mateix temps que ha assenyalat que es posarà el focus en l'Atenció Primària “com mai s'ha fet per a dignificar esta àrea sanitària que és la porta d'entrada dels ciutadans a una assistència de qualitat i que per primera vegada compta amb una direcció general pròpia”.

El president ha recordat que ja és una realitat l'obertura del Centre de Salut de Malilla a València que es va posar en funcionament el mes de juny passat “després de molt de temps d'espera per als veïns”. Així mateix, ha recordat que han finalitzat enguany les obres d'ampliació del centre de salut I de la Vall d'Uixó, una obra que va desbloquejar el Consell en els primers mesos de legislatura, ja que, malgrat haver-se iniciat l'octubre de 2019, estava paralitzada el juliol de 2023 i acumulava quasi tres anys de retard.

Igualment, s'ha obert un nou consultori auxiliar en la localitat de Fortaleny, un dels servicis més demandats pels veïns durant l'última dècada.

En els pròxims mesos també obriran les seues portes noves infraestructures les obres de les quals ja estan finalitzades i estan en fase d'equipament, com és el cas del Centre de Salut Sequiol a Castelló o el Centre de Salut Torrent III.

A més, cal assenyalar que la Conselleria de Sanitat està avançant en la reforma d'instal·lacions i construcció d'altres de noves en localitats com Pedreguer, Moncofa, Moncada, Vinaròs o Benimàmet a València, entre altres.

D'altra banda, el Consell ha iniciat els tràmits perquè el nou hospital general de Castelló siga una realitat. De fet, el mes de juny passat, es va publicar en la plataforma de contractació del sector públic l'anunci previ de licitació del projecte i la direcció d'obra, amb un valor estimat de més de 13,5 milions d'euros. A més, s'ha presentat el pla funcional i s'està ultimant l'adquisició dels terrenys necessaris perquè la nova infraestructura sanitària siga una realitat en temps rècord.

Així mateix, cal ressenyar que durant este any la Generalitat ha assumit la gestió directa dels departaments de salut de Dénia i Manises, als quals s'està dotant de més personal, servicis i millora dels centres sanitaris.

Igualment, està prevista la construcció d'un nou edifici a La Fe per a albergar una unitat d'aïllament d'alt nivell, la reforma integral del servici d'urgències de l'Hospital General de València, i s'ha redissenyat l'obra d'ampliació i reforma de l'Hospital Marina Baixa, augmentant la capacitat assistencial d'este centre i incrementant el pressupost fins als 102,6 milions enfront dels 57 inicials.

Suscríbete para seguir leyendo