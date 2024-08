Pactem Nord rep 19.000 € de la Diputació per a la inserció laboral de dones

La Diputació de València manté la seua aposta ferma per la Igualtat, que en esta ocasió s'expressa a través d'una línia de subvencions que té com a fi impulsar la inserció laboral de la dona. L'àrea d'Igualtat que dirigix la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, va portar a l'última junta de govern provincial una dotació de 80.000 euros que finalment va ser aprovada i es distribuirà entre huit mancomunitats i el consorci Pactem Nord, la qual cosa permetrà portar la iniciativa a huit comarques valencianes. Quasi un 25 % d'eixa subvenció, 19.000 euros, va destinada a Pactem Nord, el consorci per a la creació d'ocupació a l'Horta Nord.

En paraules de la vicepresidenta Enguix, “la Igualtat és una cosa que no pot reduir-se a les paraules, a les bones intencions. Hem de demostrar eixa implicació amb la posada en marxa de polítiques reals, que resulten efectives i avancen en la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones”. Per a la responsable provincial, “estes ajudes són un exemple de com es pot afavorir la inserció laboral de les dones a través de les mancomunitats i els consorcis, que són ens amb els quals treballa directament la Diputació”.

Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València. / Dipval

Enguix preveu estes subvencions com “un granet d'arena més en la construcció d'eixe eix de la igualtat que caracteritza la gestió de la Diputació”, junt amb altres mesures de caràcter vertebrador que arriben a diferents àrees dins de la institució i, per descomptat, “les ajudes que cada any concedim als ajuntaments que formen part de la xarxa provincial de municipis enfront de la violència exercida contra les dones i a les associacions feministes que treballen en la mateixa direcció”.

Repartiment

En el cas concret d'estes subvencions a consorcis i mancomunitats per al foment de la inserció laboral de les dones, Pactem Nord rebrà una mica més de 19.000 euros, pels 16.000 euros de la Mancomunitat Ribera Baixa i els 12.000 de la Mancomunitat Costera-Canal. Les mancomunitats l'Horta Sud, l'Horta Nord, Vall d’Albaida, Terra del Vi, la Regió Muntanyenca i la de Servicis Socials AMABS es repartiran la resta de la partida fins a completar els 80.000 euros assignats.

