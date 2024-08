La platja del Cabanyal es queda sense biblioteca d'estiu per primera vegada en 18 anys

Després d'aterrar en l'alcaldia de València amb la campanya d'estiu de 2023 ja firmada i en marxa, "la planificació de les platges per a l'estiu de 2024 és la primera realitzada pel govern de María José Catalá i, com ja va denunciar Compromís en el seu moment, ha estat marcada pel primer error en la licitació del contracte de socorrisme que es va traduir en les denúncies d'empreses que optaven al contracte i a una pròrroga dels servicis sense ampliació del pressupost que ha portat a les habituals retallades en el servici i en la seua qualitat", segons denuncien fonts de la coalició valencianista.

Amb Compromís, diu Grezzi, "els contractes es firmaven dins del termini i en la forma corresponent"

Segons el regidor Giuseppe Grezzi, que va ser regidor responsable de les platges durant l'últim mandat municipal, "en els anys que Compromís vam ser els responsables de les platges, els veïns i les veïnes de València van poder gaudir de les platges de la ciutat sempre amb la millora dels servicis com a horitzó". De fet, apunta, "es cuidava el control constant de la qualitat de les aigües, de la brutícia de les platges, es garantia i s'ampliava l'accessibilitat per a tothom, i per descomptat entrava també el servici de Bibliomar". Bàsicament, afig el regidor, "perquè sentíem el nostre treball com una responsabilitat amb la ciutadania, teníem com a objectiu sempre la superació i la millora dels servicis públics, i òbviament, els contractes de socorrisme es firmaven dins del termini i en la forma corresponent, demostrant la capacitat de gestió que ens caracteritza”.

Beamud: "Ha passat el termini per a contractar-lo"

Però, com recorda la també regidora de Compromís Lucia Beamud, Catalá ha eliminat enguany el servici de Bibliomar que des de l'any 2006 s'oferia a la platja del Cabanyal. Una decisió que, assenyala, “el govern municipal ha justificat per una presumpta escassa demanda, però ara sabem que mentien i que amagaven el motiu real i és que no han pogut oferir el servici perquè ha passat el termini per a contractar-lo”.

Per contra, Compromís per València va plantejar a través d'una moció presentada en la Junta Municipal de Districte de Pobles del Sud estendre a més platges este servici de biblioteca com per exemple als pobles de Pinedo, el Saler i el Perellonet. Per a Lucía Beamud “estes tres poblacions tenen unes característiques idònies per a acollir este servici i més tenint en compte que cap d'elles disposa d'un servici ordinari de biblioteca ni sala de lectura”. La regidora valencianista recorda que Bibliomar és un espai a la platja on poder optar a lectures de tota mena, i al mateix temps oferix un programa d'activitats i tallers d'animació lectora, “es tracta d'un espai obert, divertit i interessant al mateix temps que formatiu i educacional que suposava un gran benefici per a la ciutadania pel seu contingut cultural, ludicoesportiu i de salut i que ara per culpa de les poques ganes de treballar del govern de Catalá ja no es podrà gaudir en cap platja de la ciutat de València”.

