Ucraïna busca crear una "zona tap" a Rússia amb la incursió en Kursk

Un dels objectius de la incursió ucraïnesa en Kursk és crear una zona tap en el territori del país agressor, ha confirmat el president ucraïnés, Volodímir Zelenski.

"Ara mateix, la principal tasca de les nostres accions defensives és destruir tot el possible del potencial rus, del seu potencial de guerra, i maximitzar els nostres contraatacs", ha afirmat Zelenski en la seua última al·locució nocturna.

"Això inclou la creació d'una zona tap en el territori de l'agressor: la nostra operació a la regió de Kursk", ha explicat. Tot el que infligix un dany a l'exèrcit , a l'Estat, a la defensa o a l'economia de la Federació Russa ajuda a Ucraïna a previndre l'expansió de la guerra i a posar-li fi amb "una pau justa per a Ucraïna", ha emfatitzat Zelenski.

D'altra banda, el president ucraïnés ha instat en el seu discurs als aliats del seu país a accelerar el subministrament de l'ajuda militar que ja han compromés.

"En la guerra no hi ha vacacions. Necessitem solucions, necessitem una logística puntual dels paquets anunciats. Estic apel·lant en particular als Estats Units, el Regne Unit i França", ha subratllat Zelenski.

Nou territori guanyat

Les forces ucraïneses han pres la localitat russa d'Otruba i 11,5 quilòmetres quadrats dels seus voltants després de penetrar en Kursk travessant la frontera en una altra zona, a 35 quilòmetres de la incursió inicial, asseguren els analistes militars ucraïnesos. A més, l'exèrcit de Kíev ha assegurat haver destruït un segon pont en esta regió russa.

La presa d'Otruba va ser confirmada per la plataforma d'anàlisi ucraïnesa DeepState el diumenge a última hora. Segons el mapa dels combats, hi ha diverses localitats més que estan en lliça, incloses Tiotkino i els territoris pròxims a Popovo-Lezhachi, amb el que en total són sis quilòmetres quadrats els que s'estan disputant en eixa zona.

Estos combats s'estan produint a l'oest del districte de Glushkovo de la regió de Kursk, a uns 35 quilòmetres de distància de la zona que Ucraïna ja controla a la regió russa, a l'est d'este districte.

En els últims dies, la Força Aèria ucraïnesa ha confirmat la destrucció de dos ponts sobre el riu Seim, d'un total de tres en la zona que queda al nord de Glushkovo. En cas de confirmar-se este atac, obstaculitzaria encara més la capacitat de Rússia per a reproveir a les tropes per a defendre's de la incursió d'Ucraïna.

Les forces ucraïneses continuen atacant la capacitat logística de Rússia per a aïllar les seues tropes allí i crear la possibilitat d'un acorralament, afirmen els analistes militars ucraïnesos.

A l'est del districte de Glushkovo, Ucraïna va capturar les localitats de Snagost i Apanasivka, va informar també Deepstate el diumenge a la nit, i les seues forces també han fet avanços a Olgovka, prop de Korenevo, al nord.

Com a resultat, Ucraïna ja controla o disputa més de 1.200 quilòmetres quadrats de territori rus a Kursk, segons Deepstate.

