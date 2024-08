Comencen els treballs previs per al desenrunament de l’edifici de Campanar

Els primers passos per a la reconstrucció de l’edifici de Campanar incendiat el passat 22 de febrer, en el qual van perdre la vida deu persones i unes 400 es van quedar sense llar, han començat ja. Encara que el gros important dels treballs de desenrunament està previst que s’inicie al setembre, este mateix dilluns ja han estat treballant en el lloc les primeres màquines de neteja, que aspiren els elements sòlids contaminants, perquè les tasques posteriors, planta per planta, transcórreguen de la manera més segura per als treballadors.

Així, responsables i operaris de dos empreses especialitzades en neteges tècniques industrials es van desplaçar ahir al matí al terreny, l’edifici calcinat, que continua presentant un aspecte tètric, com si el temps s’haguera detingut dins d’eixe esquelet de ciment, rajoles i pladur carbonitzat, malgrat que esta mateixa setmana es complix ja mig any del tràgic incendi.

Una empresa d’aspiració i un camió per a carregar enderrocs

Les empreses que escometran durant mesos estes labors de desenrunament previ als treballs de restauració de l’edifici, amb l’objectiu que siga de nou habitable entorn de 2027, són Giticsa, situada a Loriguilla i especialitzada precisament en la neteja i descontaminació de tota mena d’instal·lacions i la posterior gestió dels residus. I l’empresa catalana Copevac, també altament especialitzada en esta mena de neteges industrials i que compta amb una flota que inclou maquinària amb aspiració d’elements sòlids.

Ahir de matí ja es podia veure una d’estes màquines d’aspiració en la zona amb un dels seus tubs treballant en la primera planta de l’edifici de Campanar calcinat, en el costat que dona al carrer Poeta Rafael Alberti.

En ser preguntats sobre els treballs en qüestió, cap dels operaris va voler fer declaracions, insistint en tot moment en el fet que els havien fet firmar, abans de començar, uns extensos documents de confidencialitat. Segons ha pogut saber Levante-EMV, les tasques de desenrunament podrien prolongar-se durant quatre o cinc mesos, ja que es tracta d’una neteja en profunditat de cada una de les 138 vivendes arrasades pel foc. El primer que hauran de realitzar els treballadors serà la retirada de restes contaminants producte de la combustió. Una vegada retirats, ja es podrà picar, allisar parets i deixar cada una de les estades llestes perquè d'ací a uns mesos comencen els treballs de reconstrucció.

Camió aparcat a la porta de l’edifici per a carregar els enderrocs / GERMÁN CABALLERO

Uns 30 milions d’euros

S’estima que estos treballs de neteja i desenrunament de l’edifici, per a deixar l’estructura de la finca llista per a una rehabilitació integral, podrien rondar entre un 1,5 i els 1,8 milions d’euros, encara que el cost total de reconstrucció podria ascendir als 30 milions d’euros, segons les informacions de què disposa l’Associació de Propietaris de l’Incendi de Campanar (Aprocaim).

La investigació per a «determinar i aclarir totes les circumstàncies que van envoltar el sinistre» seguix oberta en el Jutjat d’Instrucció número 9 de València, després que la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de València n'ordenara la reobertura a finals de juny, com va avançar este diari, després d’estimar el recurs interposat pels familiars de quatre membres d’una mateixa família morts contra el sobreseïment provisional del cas decretat al març pel jutge instructor.

L’Audiència retreia en la interlocutòria que ordenava la reobertura de les investigacions que «no s’han esgotat totes les vies d’investigació» i que el tancament de la investigació judicial va ser prematur després de l’ofici de la policia, en el qual no s’apreciaven indicis de criminalitat. El mateix deixava en l’aire moltes incògnites, com «l’origen del sinistre, ni les causes que van provocar la seua ràpida difusió, com ara materials empleats per a la construcció, condicions climatològiques o els motius pels quals no es va poder rescatar a tots els residents de l’edifici».

