Denuncien la mort d’una gossa amb símptomes d’enverinament a Ontinyent

Va ocórrer dissabte passat. Akila, una gossa de la raça pastor alemany de huit anys, va morir amb símptomes d’enverinament després d’haver passejat per la zona de Benarrai d’Ontinyent. El seu amo ha denunciat els fets davant de la Policia Local i des de la protectora d’animals de la Vall d’Albaida han alertat sobre esta situació a la resta de titulars de mascotes residents en la capital de la Vall d’Albaida perquè extremen les precaucions davant de la possible presència de substàncies nocives en la calçada.

Borja Ordinyana és l’amo del gos mort. Ahir va atendre a Levante-EMV i va explicar que no es va adonar del que va passar: «La veritat és que no vaig veure res, no vaig apreciar que la meua gossa menjara alguna substància que no devia. Va córrer amb la mateixa energia de sempre. Eixírem a la vesprada, com féiem tots els dies». No obstant això, els problemes van començar cap a les onze de la nit: «A eixa hora li vaig posar el sopar i estava com indisposada, com si no tinguera gana, ja em vaig quedar amb la mosca darrere de l’orella. Era la primera vegada que no volia menjar, era estrany».

Tot es va complicar hores després: «Cap a les dos menys quart del matí tenia vertígens, es marejava. És la tercera vegada que veig un cas d’este tipus. El meu cotxe està en el taller, però vaig telefonar als meus pares. Vam fer tot el que vam poder, però no vam poder salvar-la. Quan va començar a vomitar sang ja vaig saber que l’havien enverinada. És la segona vegada que em maten un gos així. Ho he denunciat davant de la Policia Local. Em va ocórrer també amb un de més xicotet, però aquella vegada sí que vam poder salvar-lo. No entenc per què la gent fa estes coses, la veritat».

Diferents avisos

La presència de substàncies que poden actuar com a verí per a animals en diferents zones d’Ontinyent ha causat la publicació de diferents avisos en xarxes socials durant les últimes setmanes: «Vigileu els gossets, alguna malànima està tirant això i no pels parcs, o pels pipicans, això és al meu carrer, on també hi ha molts gatets, alimentats per voluntaris», exposava una resident, acompanyant la seua denúncia amb una foto en la qual s’aprecia l’existència de xicotetes boletes de color blau en plena calçada. Serien estes partícules les que contindrien verí.

Al seu torn, fa setmanes també es va alertar sobre la presència de trossos d’embotit amb claus en el seu interior.

Desembre de 2021

No és la primera vegada que succeïxen esta classe de situacions a la Vall d’Albaida. Així, el desembre de 2021, la Guàrdia va investigar un home de 67 anys resident en la localitat després d’identificar-lo com el presumpte emmetzinador de mascotes que va suscitar una certa alarma social en el municipi. Els fets també van succeir a l’estiu.

Ara, un ciutadà ha denunciat davant de la Policia Local la mort de la seua mascota. Des de l’Ajuntament van confirmar que els fets ja estan en coneixement del departament municipal de Medi Ambient.

