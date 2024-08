Detingut un home per arrossegar la seua nóvia per l’asfalt de la carretera a Castelló

Dos hòmens han sigut detinguts per delictes relacionats amb la violència de gènere a Vila-real i a Borriol en les últimes hores. Els dos successos van tindre lloc dissabte passat després d’haver agredit físicament i verbalment dos hòmens a les seues respectives parelles sentimentals. Agents de la Policia Nacional van acudir a un domicili on, segons l’avís rebut, un home havia colpejat la seua nóvia durant una discussió molt acalorada. Abans que els agents pogueren arribar a la zona, el presumpte maltractador va eixir del domicili i va recórrer a la carrera diversos carrers i parcs, intentant esquivar l’acció policial, fins que es va amagar entre dos cotxes en el pàrquing d’un hipermercat.

La Policia li intervé droga

Els efectius de la brigada de Seguretat Ciutadana van acabar detenint-lo i li van trobar, a més, nou grams de cocaïna que portava damunt durant l’escorcoll. Tot sembla indicar que la persona en qüestió podria estar dedicant-se també a la venda de droga a la menuda en el barri des de fa alguns mesos. L’home va ser engrillonat i traslladat a dependències de la Policia Nacional de Vila-real per estos fets.

El cas de Castelló

Poques hores després, cap a la mitjanit, un incident molt cridaner va tindre lloc a la urbanització Masia Gaeta de Borriol (Castelló) i l’avís de testimonis va ser determinant per a poder posar l’agressor a la disposició de la justícia. Segons ha pogut saber este diari, una parella que viatjava en un cotxe va patir una punxada en una de les rodes del turisme, la qual cosa els va obligar a detindre la marxa i a iniciar el procés per a canviar-la. Segons els testimonis, l’home, de 30 anys i nacionalitat espanyola, va traure a la força la seua parella, de 24, del seient del copilot i li va pegar diverses galtades en la via pública. A més, l’agressor l’hauria arrossegada per l’asfalt, provocant-li diverses ferides considerables en els colzes, els genolls i el muscle, mentres la víctima li demanava que parara.

Després de la telefonada d’auxili del testimoni d’esta situació, la Policia Local de Borriol es va desplaçar a la zona ràpidament i va localitzar la parella: l’home fent ús d’un gat hidràulic, i la dona, asseguda en la vorera, plorant. Els agents municipals van comprovar immediatament que les ferides que presentava la jove eren compatibles amb el relat realitzat pel denunciant, per la qual cosa van procedir a la detenció de l’home, a qui no li constaven denúncies prèvies, i a informar-lo dels seus drets. La víctima va ser traslladada a l’ambulatori per a ser atesa per les seues lesions i la Guàrdia Civil de Benicàssim es va fer càrrec del detingut per un delicte de lesions en l’àmbit de la violència de gènere.

