Hellboy, 30 anys del dimoni roig de Mignola

Hellboy, el sarcàstic i entranyable dimoni de pell roja nascut de la imaginació de Mike Mignola, debutava, en la historieta Semilla de destrucción, amb col·lecció pròpia de la mà de la llavors jove editorial Dark Horse. Era març de 1994, fa 30 anys. L'estatunidenc aconseguia complir així el seu desig de crear les seues pròpies històries i d'allunyar-se dels superherois de Marvel i DC Comics en els quals havia treballat des de 1987: va entintar Hulk i el Dr. Strange i va il·lustrar Superman i Batman, entre altres.

Acompanyen l'efemèride del gegant diable la publicació, el 23 d'agost en Norma, del volum número 31 del que ja és un dels clàssics del còmic independent dels Estats Units, i de l'estrena, el dia 30, de la quarta adaptació al cinema, Hellboy: The crooked man, dirigida per Brian Taylor i encarnada per l'actor Jack Kesy.

Fotograma de 'Hellboy', de Guillermo del Toro, amb Ron Perlman i Selma Blair. / EP

Nascut d'una bruixa descendent del rei Artur i del dimoni Azzael i invocat pel fosc Rasputín de connivència amb els nazis durant la Segona Guerra Mundial, Hellboy té una gran força, una mà de pedra, cua i banyes, i és capaç de recuperar-se ràpidament de les ferides. Abans de convertir-se en heroi, va ser rescatat de l'Infern i criat com a humà pel professor estatunidenc Trevor Bruttenholm, fundador de l'Agència d'Investigació de Defensa Paranomal (AIDP), on el dimoni roig s'esforça de valent per a protegir la humanitat de criatures fosques i éssers fantàstics.

Fragment d'una portada de Hellboy. / MIGNOLA / NORMA

"La personalitat de Hellboy és la meua personalitat, perquè no sabria com dotar-lo d'identitat d'una altra forma. Però físicament és mon pare. Ell és molt més fort que jo. Era molt treballador, feia mobles de fusta i carregava pes d'ací cap allà. És un home dur criat en la Segona Guerra Mundial i jo volia que Hellboy fora així, però amb la meua personalitat", explicava Mignola (Berkeley, 1960) en entrevista a este diari.

Hellboy, en una de les seues portades. / MIGNOLA / NORMA

La sèrie de còmic, que va començar amb guió de John Byrne i que a Espanya va començar a publicar Norma un any després, en 1995, està plagada d'influències de Lovecraft, de la mitologia nòrdica, russa i grega, del terror pulp i les històries de fantasmes victorianes. Mignola, no obstant això, abans de pensar a convertir-lo en protagonista, ja havia esbossat Hellboy en un dibuix en la Comic Con de San Diego de 1993, en una portada d'una publicació italiana i en un còmic del mateix Bryne.

La història principal va acabar fa uns anys i està recopilada en quatre integrals, però Mignola continua produint aventures, spin-offs i còmics paral·lels entorn de l'univers de Hellboy i l'AIDP (totes en Norma). En estos s'emmarca Hellboy enamorado, publicat al maig, o el pròxim llibre, el 31, que aprofundix en el passat en l'agència del gegant roig en els anys 50 a través de sis relats.

Agent novençà

És també eixa època, amb el protagonista sent encara un agent novençà de l'AIDP que investiga un dimoni en una zona rural dels Apalatxes, la que revisita la imminent pel·lícula de Brian Taylor, Hellboy: The crooked man. Basada en la historieta homònima (la favorita de Mignola), és el film més fidel al còmic original i fa un gir cap al terror fosc.

El treball de Taylor haurà de fer front al record del bon acolliment de les dos primeres adaptacions al cinema, les dos protagonitzades per un aclamat Ron Perlman i dirigides per Guillermo del Toro. La primera, de 2004, basada en el primer còmic, Semilla de destrucción, i la segona, de 2008, una història original. En canvi, la tercera versió, de Neil Marshall i amb l'actor David Harbour, en 2019, va ser rebutjada per la crítica per mostrar un Hellboy violent i cruel, a anys llum de l'encarnat per Perlman, un gegant tendre que intenta dominar els seus instints demoníacs.

