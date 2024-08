Juan Bernat és una opció per a la banda esquerra

El València CF té una necessitat apressant de reforçar la plantilla si vol ser competitiu esta temporada. Moltes són les línies que demanen un salt de qualitat, però especialment la banda esquerra requerix fitxatges per falta d'efectius. En la llista d'opcions s'ha colat un vell conegut del poble de Mestalla: Juan Bernat, una alternativa àmpliament contrastada i que està molt per la labor de tornar a la seua casa esta campanya.

El futbolista de Cullera pertany al Paris Saint Germain, amb el qual li queda un any de contracte, però busca una eixida en este mercat d'estiu després d'una dura temporada en la qual a penes va poder jugar en la seua cessió al Benfica a causa dels seus problemes físics vinculats a una pubàlgia de la qual es va operar amb èxit el mes de febrer passat.

A favor de Bernat juguen molts factors. El primer és el nivell futbolístic. El futbolista valencià, que ha sigut important en clubs com el PSG o el Bayern de Munic representaria un salt de qualitat molt important. El seu talent per a l'u contra u, el canvi de ritme i la capacitat per a guanyar línia de fons no el té cap jugador en l'actual plantilla del València CF. Amb Pep Guardiola, a més, va créixer molt en termes col·lectius i a l'hora de participar en la creació de joc, i va ser clau en el sistema d'eixida de pilota de l'entrenador català.

