Les aerolínies ‘low cost’ transporten quasi el 80 % dels estrangers que arriben a l’aeroport de València

El viatger estranger està sent un dels pilars de l’impuls turístic de la Comunitat Valenciana, en general, i de la província de València, en particular. Tant és així que, en els últims mesos, els registres d’afluència de visitants internacionals no deixen de traduir-se en rècords, consolidant amb això una realitat que està tenint en l’operativa de les aerolínies ‘low cost’ el seu principal punt d’empenta. És el que reflectixen les últimes dades oferides per Turespaña, que destaquen que, en el cas de l’aeroport de Manises, fins a un 77 % dels passatgers forans arribats a les seues instal·lacions entre gener i juliol -equivalent a 1,72 milions de persones- ho van fer a bord d’un dels avions de les companyies de baix cost.

És una tendència, impulsada especialment pel boom que han tingut firmes com Ryanair, que s’ha anat consolidant especialment després de la pandèmia. No en va, segons els registres de l’entitat -englobada dins del Ministeri d’Indústria i Turisme-, l’any 2019, eixe percentatge sobre el total de passatgers que opten per les companyies més econòmiques en les seues tarifes es quedava en el 70,2 %. O, cosa que és el mateix, al voltant d’1,2 milions de passatgers forans en els set primers mesos de l’any.

Això sí, en paral·lel, el volum de viatgers estrangers que trien una aerolínia tradicional per a arribar a València s’ha reduït, en este temps, des dels 534.000 de fa cinc anys als 495.000 actuals.

Viatgers a l’aeroport de València, este juliol passat / JM López

La Comunitat Valenciana, al capdavant

Més enllà del tipus d’empresa aèria triada per a viatjar, resulta destacable també l’evolució turística que està tenint -ja en ple període estiuenc- l’autonomia. Sense anar més lluny, les dades reflectides per Turespaña assenyalen que entre les sis principals comunitats autònomes -Balears, Catalunya, Madrid, Andalusia, Canàries, a més de la valenciana- lligades al turisme, la Comunitat és la que millor evolució en atracció de passatgers va tindre al juliol en relació amb el mateix mes de l’any passat, anotant una millora del 13,1 % enfront del 10,5 % de Madrid, el 10,4 % d’Andalusia o el 10,1 % de Catalunya.

