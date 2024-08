Aigua en el mercat ambulant de Teulada: més de 30 abonats s'emporten garrafes en la primera hora

El vell proverbi de Mahoma i la muntanya és infal·lible. Els dipòsits d'autoproveïment d'aigua potable instal·lats en el camp de futbol de Teulada i el poliesportiu de Moraira obliguen els veïns a acudir amb cotxe a omplir les seues garrafes. Hi ha persones majors que ho tenen complicat. Així les coses, si els veïns no van per aigua, perquè cal portar-los les garrafes el més a prop possible de casa. I d'ací ve que hui s'estiga repartint aigua en el mercat ambulant de Teulada (el divendres es distribuirà en el mercat ambulant de Moraira). La distribució de garrafes està funcionant molt bé.

En la primera hora, més de 30 abonats han acudit per les seues tres garrafes (són de 6,25 litres cada una). I durant tot el matí no paren d'acostar-se veïns, molts d'ells persones majors. Mostren el DNI i el rebut d'Hidraqua, l'empresa de subministrament, i s'emporten les seues garrafes.

En el punt de repartiment, estan les regidores Verónica Martínez i María Cantó, que expliquen amablement la mecànica d'este repartiment. Recorden que a cada llar li corresponen a la setmana 20 litres d'aigua potable. A algun hostaler que s'ha acostat li han precisat que els 80 litres que li toquen a bars, restaurants i comerços cal arreplegar-los en els dipòsits.

El reparto de garrafas de agua potable en el mercadillo de Teulada (imágenes) / A. P. F.

Molts veïns estan acudint amb carrets de la compra. Així carreguen amb més facilitat les tres garrafes (18,75 litres són un pes considerable). Un voluntari de Protecció Civil els ajuda a carregar les garrafes. També les porta als cotxes dels qui els acosten pel carrer Alacant. La distribució marxa a bon ritme. Potser en el mercat ambulant de Moraira és un poc diferent, ja que es munta en el gran aparcament de les Sorts, un lloc que està un poc més fora de l'abast del centre urbà.

Facilitar un subministrament imprescindible

El nucli de Teulada i les urbanitzacions fa ja 19 dies que estan sense subministrament d'aigua potable. Mentrestant, en les llars de Moraira l'aigua és no apta per al consum des de fa 12 dies. Els dipòsits i el repartiment de garrafes iniciat hui eviten als veïns haver de comprar en el supermercat l'aigua que beuen i utilitzen per a cuinar. La que ix de l'aixeta (salobre, atés que té elevats nivells de sodi i clorurs) sí que servix per a la higiene personal. Els qui estan acudint este matí per garrafes al mercat ambulant agraïxen que se'ls facilite eixe subministrament imprescindible.

És una molèstia, per descomptat, no tindre aigua potable a casa. L'alcalde, Raúl Llobell, ha assegurat que s'està treballant perquè el que ha passat este estiu no torne a ocórrer mai. El subministrament d'aigua és una emergència a Teulada Moraira i Benitatxell, els dos primers pobles de la Comunitat Valenciana que s'han quedat sense cabals potables per la sequera (els pous s'han salinitzat). D'ací ve que facilitar el màxim possible que els veïns tinguen accés a l'aigua potable siga una obligació en estos dos pobles.

