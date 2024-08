Mor Paquito García, llegenda del València CF

L’exjugador Paquito García, llegenda del València CF com a futbolista i que va tindre una extensa carrera com a tècnic en diversos equips i va acabar portant el Vila-real a semifinals de la Copa de la UEFA, ha mort als 86 anys, segons ha confirmat el club de Mestalla.

Paquito va ser internacional nou vegades amb Espanya durant la dècada dels 70 i suplent durant l’Eurocopa 1964, que va guanyar Espanya. Els jugadors del València CF jugaran amb braçalets negres davant el RC Celta de Vigo i l’Athletic Club en senyal de dol per la defunció de Paquito.

Mestalla també guardarà un minut de silenci en la seua memòria en el partit que tindrà lloc el 31 d’agost contra el Vila-real CF, equip al qual va dedicar els últims anys de la seua carrera.

Una brillant carrera professional

El migcampista va nàixer a Oviedo i va ser futbolista de l’equip de la seua ciutat durant cinc cursos en Primera Divisió, un club en el qual va ser titular indiscutible entre 1959 i 1963, sent part de la meritòria tercera plaça en Lliga de la 1962-63.

Eixe mateix estiu va arribar al València CF, un equip en el qual anys més tard va ser fins i tot capità, entrenador i secretari tècnic, i en el qual, només arribar, va guanyar la final de la Copa de Fires en la temporada 1962-63, que es va retardar fins a setembre de 1963.

El futbolista asturià va ser primer company de Roberto Gil en el centre del camp, una dupla amb la qual va aconseguir alçar la Copa de 1967. Així mateix, després de retirar-se el jugador de Riba-roja de Túria, va continuar ocupant la mateixa posició amb Pep Claramunt al seu costat, una parella que va ajudar el València a alçar la Lliga en el curs 1970-71, un títol que a més va alçar com a capità.

Després de nou temporades en el València CF, va decidir baixar al Mestalla per a evitar que descendira a Tercera Divisió, i, després d’eixe últim curs en la 1972-73, va decidir penjar les botes, encara que des d’eixe mateix moment va seguir molt vinculat al futbol des de les banquetes.

L’asturià es va estrenar com a tècnic en el Gandia i l’Atlético Madrileño abans de completar una temporada en Segona Divisió amb el Valladolid, la qual cosa el va portar a ser tècnic del Castelló durant les dos temporades següents.

Després d’això, va dirigir el Valladolid de nou, esta vegada en Primera Divisió, durant els cursos 1980-81 i 1981-82, abans de comptar amb un breu pas en l’Hèrcules en Segona.

Després d’això, el València CF es va fer amb els seus servicis en la temporada 1983-84, just un curs després de salvar-se en l’última jornada de lliga.

Paquito García va començar un pas per diversos equips de Segona Divisió abans d’ascendir el Vila-real a Primera Divisió en el curs 1999-00. Encara que no va seguir com a entrenador, sí que ho va fer en un dels seus filials, l’Onda, abans de tornar com a primer tècnic a mitjan temporada 2003-04, quan va ajudar l’equip a arribar a les semifinals de la Copa de la UEFA, malgrat que va caure davant el València.

Palmarés de Paquito García

El Paquito García futbolista va aconseguir una Copa de Fires, una Copa del Generalíssim i una Lliga amb el València, a més d’un meritori tercer lloc amb el Reial Oviedo en la temporada 1962-63, mentres que, com a tècnic, va evitar el descens del Cadis en la 85-86, va ascendir el Vila-real en la 99-00 i el va ficar en semifinals de Copa de la UEFA en la 2003-04 en el seu últim curs com a primer entrenador.

El València CF ha lamentat “profundament” en un missatge en la xarxa social X la pèrdua de Paquito: “Sempre estarà en el nostre record. Les nostres condolences més sinceres als seus familiars i afins. DEP”, va agregar el València sobre un futbolista que va disputar 302 partits oficials en el club.

Suscríbete para seguir leyendo