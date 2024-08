El polígon de l’Alcúdia de Crespins s’acosta a la sostenibilitat

Els polígons industrials solen ser espais amb empreses, fàbriques i tallers i la urbanització bàsica (viàries i voreres) per a accedir a les diferents activitats assentades, però a on escassegen els espais verds que naturalitzen estes àrees. El polígon industrial El Canari de l’Alcúdia de Crespins vol millorar les seues condicions en este aspecte i acostar-se a la sostenibilitat, per a contribuir a la protecció del medi ambient, tan necessari en els temps actuals i de cara al futur. Així, l’Ajuntament de la localitat de la Costera durà a terme la millora de les condicions d’esta àrea industrial, amb una mirada especial a la creació de zones verdes i l’habilitació d’un aparcament per a bicicletes i patinets, que fomente la mobilitat sostenible i l’ús de vehicles menys contaminants.

La inversió és de 186.110 euros, import pel qual l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha licitat les obres de millora viària, creació de zona verda i dotació d’aparcament per a bicicletes i patinets en el polígon industrial El Canari. Les empreses interessades a fer-se càrrec de l’obra poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 28 d’agost.

La zona verda prevista tindrà una superfície de 1.000 metres quadrats, segons destaca la memòria del projecte. S’habilitarà en un solar situat entre el número 5 i el número 7 del carrer de la Costera, en l’àrea industrial, i l’actuació perseguix crear este espai verd per a donar solució a l’estat d’abandó actual del solar. En la parcel·la, a més, s’ha estés una part de paviment asfàltic, que amb l’obra serà retirat. Després s’esbrossarà la superfície i es crearà una plataforma amb un nivell homogeni. S’hi incorporarà una capa de terra vegetal, per a facilitar el creixement dels arbustos plantats i generar la rasant idònia. L’actuació planteja la creació de xicotetes illes vegetades, amb la plantació d’arbres com el freixe, juntament amb arbustos de romer i altres espècies. Es plantaran 28 arbres, segons detalla el projecte, que també subratlla que es crearà una xarxa de reg automàtica connectada a la xarxa pública, que funcionarà a través d’un programador a piles i una electrovàlvula. L’objectiu d’esta zona verda serà renaturalitzar el solar, actualment abandonat, i millorar la integració paisatgística de l’entorn.

El polígon El Canari també augmentarà la zona d’aparcament, en este cas amb un estacionament per a bicicletes i patinets. Es col·locaran dos estacions per a aparcar bicicletes. L’obra també inclourà la reposició de les marques viàries pel repavimentat previst, el canvi de senyals d’indicació del nom dels carrers, l’estat actual de conservació dels quals “no és bo”, destaca la memòria, així com la col·locació de dos cartells de gran grandària que arreplegaran informació per als visitants sobre el nom dels carrers i els punts d’interés del polígon.

Quant a la repavimentació de vials, l’actuació se centrarà a renovar part de la capa de redolament dels vials, reparant les zones que presenten més desperfectes, per l’envelliment del betum, i en els vials amb rases o una pavimentació deficient, que presenten enfonsaments o mala compactació del farciment, detalla el projecte. La solució plantejada amb l’obra projectada preveu el fresatge dels primers cinc centímetres de la capa de redolament existent i la reposició d’eixos cinc centímetres amb una mescla bituminosa, precisa el mateix document. Quant a les anomalies en els paviments asfàltics, es repararan eliminant per complet el paviment per a arribar al ferm. Es retirarà el ferm mal compactat i s’estendrà una capa de formigó en massa. Sobre eixa capa de formigó s’aplicarà un reg d’emprimació i es reposarà el paviment asfàltic amb una altra capa amb una mescla bituminosa. En total es fresarà una superfície de 6.250 metres quadrats, mentres que la superfície de paviment asfàltic en la qual s’actuarà arriba als 6.507 metres quadrats.

Suscríbete para seguir leyendo