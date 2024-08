Investiguen si el cadàver trobat en la platja de la Garrofera procedix d’una pastera

Tot indica que el cadàver trobat en la matinada d’ahir en avançat estat de descomposició en la valenciana platja de la Garrofera, al costat del Parc Natural de l’Albufera, pertany a l’ocupant d’una pastera que hauria mort ofegat en alta mar i al qual els corrents marins haurien arrossegat fins a la costa valenciana.

A l’espera de poder identificar el cos i posar nom i cognoms a esta víctima mortal del drama humà de la immigració il·legal, els investigadors de la policia judicial de la Guàrdia Civil manegen com a principal hipòtesi que es tracte precisament de l’ocupant d’una pastera.

L’home portava roba esportiva i encara que l’estat del cos estava molt deteriorat pel temps transcorregut en la mar (més d’una setmana), i l’acció dels animals marins dificulta les labors d’identificació, hi ha elements que donen suport a la tesi que es tracte d’un ofegat després de caure d’una pastera.

Els únics objectes que portava el mort són una polsera amb una inscripció en àrab, que haurà de ser degudament analitzada, i una botella de plàstic buida lligada al turmell. En esta mena de recipients els migrants solen guardar els pocs diners amb el qual ixen dels seus països d’origen i algun document o fotografia personal per a no perdre-la, encara que en este cas en qüestió no tenia el tap, per això no s’ha trobat res que ajude a la identificació.

Un pescador va localitzar ahir de matinada este cos sense vida surant a un quilòmetre de la platja de la Garrofera i el va portar fins a l’arena. Al mateix temps, va alertar al telèfon d’Emergències 112 de la presència del cadàver, en avançat estat de descomposició. A la citada platja de València es van desplaçar una patrulla de la Policia Local i agents de la Guàrdia Civil.

El forense de guàrdia va procedir a l’alçament del cadàver i el Jutjat d’Instrucció número huit de València, en funcions de guàrdia, s’ha fet càrrec del cas.

El cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València, a on se li va fer l’autòpsia per a determinar la causa i la data aproximada de la mort. En principi no presenta lesions externes que apunten a una mort d’etiologia homicida i, a falta de més informes, tot indica que va morir ofegat després de caure al mar.

