Una nova plaga importada irromp al Camp de Morvedre

La plaga del trips sud-africà ja ha començat a provocar els primers danys en cultius del Camp de Morvedre amb danys significatius, segons han denunciat des de la Unió Llauradora.

Com explica a Levante-EMV Robert Beltrán, secretari comarcal del col·lectiu, les principals afeccions s’han detectat en brotades de cítrics “tant en la zona de les Valls com a Sagunt i Albalat dels Tarongers”, encara que també s’han vist ja casos de fruita danyada. Per això, des de la Unió alerten de la necessitat de frenar una expansió “que l’any que ve pot donar molts problemes”.

Això confirma l’expansió d’un insecte ja detectat en les comarques del Baix Segura, la Safor, la Ribera i la Plana Baixa.

El trips sud-africà (Scirtothrips aurantii), com expliquen des de la Unió, “és una plaga importada, que és considerada de gran importància econòmica en cítrics –principalment sobre varietats de taronja–, però pot afectar també les produccions d’alvocat, raïm de taula, magrana i caqui, a on pot ocasionar danys en els fruits, que fan que estos perden el valor comercial, deixant-los només aptes per al processament".

El principal dany en fruit és el provocat per les larves i els adults d’este insecte, si bé este s’alimenta també de fulles i, per això, els brots en formació “també poden ser atacats reiteradament per la plaga”, com apunten des de la Unió.

L’entitat destaca que això obligarà a “més tractaments fitosanitaris per a combatre-la” i a un “augment de costos que recau injustament sobre l’esquena dels agricultors de la Comunitat Valenciana”. Per això, insta la Conselleria d’Agricultura a actuar “amb celeritat” i assumir la petició que li han realitzat recentment perquè establisca una línia pressupostària específica “que permeta repartir de manera gratuïta paranys adhesius cromàtics grocs per a detectar la presència del trips sud-africà en les parcel·les de la Comunitat Valenciana, perquè els danys poden estar també en moltes altres comarques”, apunten.

Des de la Unió se sol·licita esta mesura “amb l’objectiu de fer costat al sector, reduir els costos de producció i millorar l’estratègia de control de la plaga”. També es considera que el repartiment d’eixos paranys “hauria d’implementar-se durant els mesos de febrer i març”. Per això, veu “imprescindible iniciar amb antelació els tràmits de gestió corresponents”.

L’organització considera molt important poder col·locar este dispositiu perquè facilita la detecció del trips abans que este s’alimente dels fruits recentment quallats, i reduir així els danys ocasionats. “Permet al productor vore la presència de la plaga amb anticipació i abordar el protocol de control abans de patir danys i, per tant, una pèrdua econòmica”, assenyala, a més de recordar que “la col·laboració i el suport institucional són necessaris per a assegurar la sostenibilitat i la viabilitat del sector”.

Les temperatures hivernals d’enguany, càlides per a l’època, han afavorit, al costat d’una humitat relativa suficient, el desenrotllament i dispersió del trips en zones productores de la Comunitat Valenciana, Sevilla, Huelva i el sud de Portugal.

Controls d’importació ineficaços

L’organització critica els problemes que generen l’entrada de plagues amb la importació de productes procedents de tercers països i assenyala que “els agricultors ja estan suportant uns costos de producció molt elevats a causa de les plagues introduïdes, per la qual cosa qualsevol mesura per a evitar l’entrada en els nostres camps ha de ser secundada”.

La Unió assenyala que “novament ens trobem que una plaga importada costarà molts diners públics en prospecció, investigació i posteriors ajudes per al control per resultar ineficaços els protocols d’importació i els plans de vigilància. La Comissió Europea hauria d’assumir responsabilitats per la negligència que ha permés l’entrada d’una nova plaga de quarantena en el seu territori”.

