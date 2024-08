Repte a Viena després de la històrica plata de París

El bàsquet espanyol torna a mirar a partir de hui al 3x3 i a les seleccions absolutes, que afronten l’Europeu de Viena després de la històrica medalla de plata aconseguida en el torneig femení dels Jocs Olímpics. Més de dos setmanes després d’aquell èxit, les quatre heroïnes d’aquella gesta tornen a ajuntar-se amb l’objectiu de lluitar per l’or o almenys per pujar de nou a un podi internacional.

Juana Camilión, Gracia Alonso d’Ermini i les valencianes Sandra Ygueravide i Vega Gimeno ja van aconseguir la plata en l’Europeu de Jerusalem de l’any passat, encara que en el cas de les dos últimes la seua primera experiència en un Europeu de 3x3 es remunta fins a 2016, quan van acabar octaves a Bucarest formant equip amb María Asurmendi i Esther Montenegro.

Si van obtindre la plata a Debrecen 2019 i l’or a París 2021, amb Aitana Cuevas com a companya en els dos casos i amb Nuria Martínez en el primer d’estos i Marta Canella en el segon. Això sí, la primera medalla europea de l’equip femení espanyol de 3x3 va arribar en 2017, amb la plata d’Amsterdam , amb Paula Palomares, Irene San Román, Cris Hurtado i Aitana Cuevas.

El camí no serà fàcil per a les xiques d’Ana Junyer i Nuria Martínez. Debuten hui a les 13.40 hores davant d’Azerbaidjan i repetiran a les 21.20 hores contra Àustria, l’amfitriona. Dos equips durs i amb jugadores de qualitat que posaran difícil passar a quarts. Allí esperarà un equip del grup A, format per França, Itàlia i Ucraïna (dissabte 24). El diumenge 25 es jugaran les semifinals i la final, en la qual intentaran estar les espanyoles per a posar la guinda a un any inoblidable, amb passaport olímpic a Debrecen amb la canastra més icònica de la història (la d’esquena de Gracia Alonso), un preeuropeu brillant, una plata olímpica de repercussió mundial i quatre títols en la temporada de Women’s Series.

Això sí, Vega Gimeno advertix de la dificultat de repetir o millorar medalla, en declaracions facilitades pel projecte FER. “Som conscients que despertarem moltes expectatives i que serem una de les seleccions més vigilades”, apunta.

Suscríbete para seguir leyendo