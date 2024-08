El veïnat de San Antonio de Benagéber, alleujat: “Vam protegir la nostra comunitat i vam pressionar perquè se n’anaren”

“Estem molt contents, però encara tenim una sensació rara i d’intranquil·litat per les amenaces directes que rebem”, explica la presidenta de la comunitat de veïns del carrer Mata Parda, a San Antonio de Benagéber, a on en qüestió de 48 hores una família va ocupar una vivenda de la Sareb. Cinc dies després, la pressió social i institucional, les negociacions de la Sareb i un juí exprés han acabat per expulsar-los, per a alleujament del veïnat. Malgrat tot, “ens costa encara desconnectar, van dir que tornarien a venjar-se de nosaltres”.

Ho explica Kety Bas que, al costat de mig centenar de veïns i veïnes, han donat la cara estos dies amb concentracions a les 7 de la vesprada i seguint, pas a pas, la normativa per a expulsar ocupes. “Protegíem la nostra comunitat i les nostres zones comunes, ens ha unit molt com a veïns”, reconeix.

Ara toca assumir la sensació que esta situació, malgrat cinc dies frenètics i de gran repercussió mediàtica, ha acabat. “Ho assumim al mateix temps que revisem els nostres propis sistemes de seguretat, als quals abans no donàvem tanta importància”, reconeix la veïna.

Bas insistix que el veïnat va seguir totes les accions legals que ells, com a convivents, podien fer dins de la urbanització, com és la vigilància, incessant, des del dijous passat. En els veïns ha recaigut la responsabilitat d’avisar la Policia Local, d’interposar la denúncia i donar testimoniatge del que ha passat. Per això també agraïxen la labor dels agents, de l’alcaldessa Eva Tejedor i de l’equip de Govern, per haver estat pendents i intercedir al llarg d’estos dies, així com a veïns i veïnes d’urbanitzacions confrontants que també s’han bolcat amb estes mobilitzacions.

Ara el veïnat també es pregunta quin és el buit legal que la família ocupa va usar perquè pogueren fins i tot entrar en la vivenda malgrat els avisos que es van donar. “Tenien un lloguer social, van ocupar una altra casa per a aconseguir diners en la negociació i l’episodi va durar cinc dies. Nosaltres els plantem cara, però continuen funcionant així”, lamenta Bas. A més, es pregunta com és possible que, després d’haver avisat el mateix dia, “tot s’haja dilatat cinc dies”.

