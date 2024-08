Els salaris dels valencians són els que menys creixen en juliol

Males notícies per als assalariats de la Comunitat Valenciana: les seues retribucions són les que menys pugen d’Espanya. Així ho posa de manifest CaixaBank Research, que analitza la pujada dels emoluments al país en juliol de 2024. L’alça d’ingressos que van experimentar els treballadors valencians en este període va ser, en termes interanuals, del 2,3 %. Es tracta de l’increment més xicotet que s’ha registrat en una autonomia espanyola.

La mitjana nacional es va situar un punt per damunt, és a dir, en el 3,3 %. El territori més proper a la Comunitat Valenciana pel que fa a l’augment de salaris va ser Aragó, amb una pujada del 2,6 %. Per damunt d’estes dos hi ha Navarra i el País Basc, amb el 2,7 % i el 2,9 % en cada cas. No té res a vore amb el 4,2 % d’Extremadura o el 3,8 % de Catalunya, Castella i Lleó i Galícia.

Inflació

A més de situar-se en el furgó de cua nacional, un altre factor negatiu per als treballadors de la Comunitat Valenciana és que l’alça dels seus salaris està quatre dècimes per davall de la inflació, que en l’autonomia va acabar, en juliol, en el 2,7 %. En conseqüència, els assalariats d’esta regió han perdut poder adquisitiu a diferència del que passa amb els del conjunt d’Espanya, on guanyen mig punt, atés que l’índex de preus de consum (IPC) es va situar en el 2,8 %. A Extremadura, el guany és d’1,4 punts.

El salari d’hòmens i dones creix de la mateixa manera a la C. Valenciana / Levante-EMV

Les dades de CaixaBank Research deixen constància, a més, que no hi ha diferència en l’increment dels salaris que registren els hòmens i les dones a la Comunitat Valenciana. En els dos casos es troben en el 2,3 %. Per contra, a Espanya sí que hi ha distància, perquè les dones van elevar els seus emoluments en un 3,6 %, mentres que els homes ho van fer només en un 3,1 %.

Jóvens

D’altra banda, la franja d’edat que experimenta una pujada més gran de les retribucions és la que correspon als més jóvens, en bona part també el col·lectiu que sol tindre els salaris menys generosos. Així, les persones que tenen entre 16 i 29 anys van vore en juliol com els seus salaris s’incrementaven en un 5,9 %. Es tracta d’un percentatge que està per davall del 6,8 % de la mitjana nacional, però que permet, a este grup, recuperar poder adquisitiu en més de tres punts en vista de com va acabar la inflació.

Tot el contrari passa amb els altres col·lectius d’edat que ha analitzat el servici d’estudis de l’entitat financera amb seu social a València. Els qui tenen entre 30 i 49 anys veuen com els seus salaris pugen un 2,6 % -menys que la inflació- i els que superen els 50 anys, de l’1,5 %. Els seus homòlegs del conjunt d’Espanya estan millor: un 3,5 % i un 2,5 % en cada cas.

Suscríbete para seguir leyendo