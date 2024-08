L’eclipsi del segle

El 12 d’agost de 2026 Espanya viurà un esdeveniment que no s’ha produït a la península Ibèrica des de 1905. Es tracta d’un eclipsi total de Sol, un dels fenòmens astronòmics més espectaculars que es pot observar.

La coincidència amb l’estiu, quan milions de turistes viatgen al nostre país cada any, permet aventurar que l’eclipsi suposarà un motiu afegit perquè hi haja una afluència massiva de visitants desitjosos d’assistir a este esdeveniment durant les seues vacances estivals, per la qual cosa seria convenient que Espanya es prepare per a esta cita amb la història, que potser desborda totes les previsions. Especialment, les administracions (des dels ajuntaments al Govern) i tot el sector de turisme i oci.

La fase de totalitat de l’eclipsi de 2026 només serà visible des d’una llarga (però estreta) franja geogràfica que creuarà la Península des del nord-oest cap a l’est i arribarà fins a les Balears. Dins d’esta quedaran les comunitats de Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, Madrid, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana i les Balears, on la nit caurà en ple dia i es podrà gaudir d’un espectacle que no ocorre a la Península i les Balears des de 1905.

Els qui el vulguen contemplar faran bé d’informar-se, i no sols pel que fa al viatge, sinó també pel que fa al purament astronòmic, ja que l’observació del Sol s’ha de fer amb filtres o de la mà d’astrònoms que coneixen bé els sistemes de protecció ocular. El vell truc de la pel·lícula fotogràfica no servix i només s’han d’usar filtres homologats. Amb la protecció adequada, observar un eclipsi total de Sol constituïx una experiència que es rememora tota la vida.

Suscríbete para seguir leyendo