L’església gòtica de Xàbia recupera l’esplendor i mostra el seu art sacre

L’església fortalesa de Sant Bertomeu de Xàbia, una de les joies del gòtic valencià (acabada en 1513 i construïda per Domingo Urteaga, picapedrer que també va deixar la seua empremta en la Llotja de la Seda de València), viu un moment d’esplendor que va començar quan el rector Salvador Torrent va impulsar-ne la restauració (les obres les va dirigir Salvador Vila, arquitecte conservador de la catedral de València). El rector actual, Juan Antonio Navarro, ha seguit el camí de recuperar el notable patrimoni d’este temple i mostrar-lo al poble. La restauració recent de les campanes i la festa col·lectiva que va suposar pujar-les de nou a la torre (l’expectativa va ser tremenda) són un exemple de la nova empenta de la parròquia. També s’ha aconseguit renovar tradicions tan arcaiques com que només els hòmens pogueren ser majorals del Natzaré. L’any que ve, estes festes, les de més fervor a Xàbia, tindran per primera vegada dones majorals.

Un templo del arte sacro en Xàbia (imágenes) / A. P. F.

L’església de Xàbia evoluciona. Es posa al dia. I és totalment natural que mostre el seu ric art sacre. La parròquia ha creat un museu en embrió (oficialment, és un projecte d’exposició museogràfica). Juan Antonio Navarro sap fer parròquia (ara a eixe talent se’n diu "fer equip"). Al capdavant de l’exposició museogràfica està Eloy Costa, qui encapçala una comissió integrada per apassionats de l’art: Ana Hernández, Catalina Cardona, Francisco Torres, Vicente Catalá, Rubén Bisquert i José Monllort.

La creu parroquial, els calzes i la corona de la Verge dels Dolors: una mostra de la riquíssima orfebreria de l’església / A. P. F.

L’exposició museogràfica, que ahir es va poder visitar per primera vegada (encara falta establir el règim de visites), està en l’antiga sala de l’arxiu. S’apuja per una escala humil. S’arriba a una sala la traça noble de la qual s’endevina en el paviment, decorat amb ceràmica de Manises. Les peces que s’hi exposen són notables. Pertanyen a la parròquia i també provenen de donacions com la que va dur a terme la família Bolufer que, fins fa poc, eren propietaris d’una de les grans cases senyorials del centre històric de Xàbia, casa que ara s’està rehabilitant per a convertir-la en un hotel. També hi ha peces que cedides per l’Orde de les Agustines, les últimes de la qual van marxar de Xàbia en 2003. L’Orde va tindre presència en el municipi durant 340 anys. El patrimoni de les Agustines vinculat al poble podia haver acabat dispers i perdut. Ara s’ha recuperat. Es custodiarà en esta sala de l’església gòtica. Una escultura d’un valor enorme és la d’alabastre i or fi de la Verge de la Consolació amb el xiquet.

Custòdia de plata i, a banda i banda, les talles dels àngels / A. P. F.

La col·lecció museogràfica ha permés inventariar el patrimoni de l’església gòtica. L’orfebreria (corones de la Verge dels Dolors, la creu parroquial, els calzes, les custòdies...) és preciosa. Les casulles i les dalmàtiques, brodades finament, donen a conéixer detalls de la litúrgia. Una família també ha donat un tros de la mànega de la túnica original del Natzaré. A més, s’exposa un sagrari tallat per Juan Bautista Devesa, el Santeret, un imatger excel·lent de Xàbia.

El ressorgiment del centre històric

Esta sala reforça el vincle de l’església gòtica de Xàbia amb el poble. Es convertirà en un atractiu més del centre històric. El museu arqueològic i etnogràfic Soler Blasco carregava els neulers de l’oferta cultural. La col·lecció museogràfica parroquial descobrix una altra Xàbia, la de la devoció. El temple viu una nova esplendor. El següent repte és programar visites guiades al terrat excepcional que es coneix popularment com "els muntons" i que conserva l’adarb d’una església que, originàriament, també va ser fortalesa.

