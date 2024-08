Medi Ambient estudia instal·lar ‘tanques antisenglars’ en les carreteres

La superpoblació de senglars suposa una gran preocupació per a conductors i agricultors de tota la Comunitat Valenciana, més encara després d’incidents com el sinistre mortal recent en l’N-340, on va morir un jove a Borriana i hi va haver queixes de la Unió pels quantiosos danys en els camps.

Les solucions que es planteja la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori se centren ara en els acords amb caçadors per capturar-los a través d’esperes, gàbies parany... No obstant això, la Generalitat reconeix que els tècnics «exploren» projectes pilot com el de les tanques cinegètiques que s’han instal·lat a Galícia per a dissuadir del pas de fauna, com els senglars, i evitar així els sinistres. Ara per ara no està previst, a curt termini, que a la Comunitat Valenciana es col·loquen este tipus de tanques, però se seguix «de prop» per a vore l’«efectivitat», perquè a vegades els animals deterioren els tancats o creuen per altres punts, encara que estos són especials.

Cal recordar que, encara que les autopistes i les autovies per les quals se circula a més velocitat sí que estan barrades, en carreteres secundàries, on també la velocitat és alta, no ho estan. Els caçadors saben bé el paper que juguen estes proteccions en les zones on està clarament marcada la ruta des de l’interior a la costa, «com a Peníscola, Benicarló, Vinaròs o Alcalà de Xivert, on els senglars es troben amb l’autopista barrada, la via del tren, però després no ho està l’N-340», explica Juanjo Ferrer, president de la Federació de Caça a Castelló.

A les comarques de l’interior de València esta espècie també és una realitat conflictiva per als conductors. Així, per exemple, l’encreuament de senglars va estar darrere del 54 % dels accidents que es van registrar en les dos carreteres autonòmiques que connecten la Canal de Navarrés i la Costera, la CV-590 i la CV-585, al llarg de 2023.

Segons les dades que ha recopilat la Conselleria, els dos traçats van comptabilitzar, al llarg de l’any, un total de 33 sinistres vials, dels quals 18 van estar relacionats amb l’atropellament d’estos animals salvatges, la sobrepoblació dels quals s’estén pràcticament per tots els municipis de les dos comarques.

Altres mesures

Altres mesures que ja ha adoptat la Generalitat són ampliar el període hàbil de caça, la regulació de l’encebament, la penalització dels boicots a les caceres, les ajudes als ajuntaments, l’opció de venda de carn de senglar abatut o delimitar municipis amb sobrepoblació. Just «la tardor i l’hivern pròxims» s’actualitzarà el cens del 2022 en parcs naturals i s’avaluaran «les espècies la conservació de les quals està compromesa per esta espècie».

