A presó un turista francés per l’agressió sexual al seu fill a València

Uns dies de vacacions entre un pare i el seu fill de catorze anys, allotjats en un apartament turístic del centre de València, han acabat amb el progenitor detingut i a la presó provisional acusat d’agredir sexualment el seu propi fill. Tancat en el bany, el menor, encara en estat de xoc pel que acabava d’ocórrer, va demanar auxili a sa mare, que a quilòmetres de distància –en la seua França natal– li va donar les indicacions perquè telefonara a l’112 i poguera posar-se fora de perill. La ràpida actuació de la Policia Nacional en la capital del Túria, i la denúncia interposada en la gendarmeria francesa, han fet la resta.

Ara el presumpte agressor sexual, de 36 anys, es troba a la presó provisional i s’enfronta a una petició de pena de sis anys de presó per un delicte d’agressió sexual a persona menor de 16 anys amb prevalença, a l’haver-se aprofitat de la seua condició de pare de la víctima.

Els fets van ocórrer el passat 18 de juliol en un apartament B&B del centre de València a on s’allotjaven pare i fill des del dia 16. De pares separats, el menor residix amb sa mare a França i estava passant les vacacions amb son pare en la costa valenciana.

Segons ha pogut saber este diari, la nit del dia 17 l’acusat li va proposar al seu fill de catorze anys anar a una discoteca, però el menor es va negar. Davant de la seua negativa el va deixar sol en l’apartament i el pare va marxar fins que va tornar vora les quatre de la matinada completament borratxo, com el mateix arrestat va reconéixer i relata la víctima, que el va sentir vomitar, encara que es feia l’adormit.

Acusa la seua exmuller de manipular el menor perquè el denuncie

L’acusat, que en dependències policials es va acollir inicialment al seu dret a no declarar, posteriorment després de ser posat a disposició judicial va negar les greus acusacions que pesen sobre ell. Únicament admet que va arribar embriac de la discoteca i que es va ficar al llit amb el seu fill en l’únic llit doble que hi havia a l’habitació com la nit anterior. Així atribuïx la denúncia a un suposat ardit de la seua exmuller i mare del xiquet. No obstant això, el menor va relatar amb l’ajuda d’una intèrpret detalls de l’agressió sexual que difícilment podia estar inventant-se. A més, no agreuja els tocaments que li va fer son pare, que presumptament va tractar de penetrar-lo. Situació que el va deixar en un estat de xoc durant uns minuts fins que es va alçar del llit i va telefonar a sa mare des del bany per a demanar ajuda. Quan els agents de la Policia Nacional van acudir al lloc el presumpte agressor es va fer el sorprés. El menor va ser traslladat a l’Hospital La Fe de València, a on va ser explorat per un metge forense.

Per a evitar que puga eludir l’acció de la justícia espanyola i garantir la integritat física i psicològica de la víctima, la jutgessa va acordar l’ingrés a la presó provisional del presumpte agressor, mentres que un familiar del menor es va traslladar a València per a fer-se càrrec d’ell i tornar a França.

