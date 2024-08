La Safor quadruplica en un any l’arribada de ciutadans estrangers

La Safor s’ha convertit en una de les comarques valencianes amb l’increment poblacional més gran. Després que, durant els anys més durs de la crisi econòmica, els censos minvaren a un ritme molt ràpid, la comarca suma diversos exercicis amb augment poblacional i, en estos moments, arriba, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a la xifra de 148.234 habitants. D’estos, un 21 % (31.174) són persones que procedixen d’altres països.

I és que, si la baixada en les dades de població es devia, en gran manera, del retorn als seus països de centenars de persones estrangeres que van arribar en temps de bonança buscant un futur millor, el fenomen contrari, és a dir, l’arribada novament de veïns i veïnes que procedixen d’altres països, està impulsant una altra vegada el cens.

Gandia va ser, en 2022, la ciutat de la província de València on més va créixer l’arribada de persones estrangeres sense tindre en compte València, que és molt més gran i, a més, capital autonòmica. En concret, el municipi principal de la Safor va registrar un saldo migratori positiu de 2.186 persones. Esta xifra és el resultat de calcular les persones que arriben menys les que se’n van, la qual cosa demostra que són moltes més les que han entrat que les que han eixit.

Per contra, el saldo migratori interior, és a dir, persones que es mouen entre ciutats dins del territori espanyol, és negatiu en el cas de la capital de la Safor, ja que hi va haver 150 persones menys.

Amb esta xifra de Gandia, el nombre d’estrangers es va impulsar també en el global de la comarca. En concret, durant 2022 es va registrar un increment total de 3.630 persones de nacionalitat estrangera, la qual cosa suposa quasi un 400 % més que en l’exercici anterior. En 2021, la xifra no va arribar ni al miler, amb un saldo migratori exterior positiu de 925 veïns i veïnes nous.

Un dels motius d’esta situació es deu a una cosa tan negativa com és una guerra, en este cas la d’Ucraïna. I és que, durant l’exercici de 2022, que va ser quan, en febrer, va arrancar el conflicte, la comarca de la Safor va rebre 718 persones d’esta nacionalitat, quan en l’exercici anterior, 2021, ni tan sols apareixia en la llista mentres que, de nacionalitat Russa, van arribar, en l’últim any analitzat, un centenar de persones (l’anterior en van ser 38).

No van ser, en tot cas, les nacionalitats de les quals provenien majoritàriament els nous habitants estrangers de la comarca. Sorprén, per exemple, la xifra de persones procedents de Colòmbia que van sumar pràcticament 900 durant el 2022 quan, en l’exercici anterior, no van arribar a les 300.

Un total de 932 persones van arribar des de destins no coneguts, mentres que també van créixer de manera important altres països com Veneçuela, que ha passat de 76 a 173, o l’Argentina, que va sumar 296 durant 2022 quan l’any anterior van ser 149 persones noves d’esta nacionalitat les que van aterrar a la Safor.

Menys moviment interior

En total, la comarca de la Safor va obtindre, durant el 2022, un saldo migratori positiu de 4.198 persones sumant l’exterior i l’interior. D’este creixement, el 86,4 % són persones estrangeres, la qual cosa significa que a penes un 14,6 %, és a dir, 568, provenien d’altres ciutats espanyoles.

A Oliva també hi va haver, eixe any, un saldo migratori positiu. Pel que fa a persones d’altres països, el creixement quasi es va triplicar en passar de 135 en 2021 a 347 l’exercici següent, encara que, en este cas, també va experimentar un creixement interior important amb 104 noves persones. La mateixa situació es va donar a Tavernes de la Valldigna, que va sumar 217 nous veïns estrangers quan en 2021 havia crescut en 97. En municipis xicotets com Piles també es va triplicar amb l’arribada de 122 estrangers davant dels 43 de l’any anterior, i a Xeraco, que va passar de 41 a 91.

