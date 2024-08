El CF Gandia, ara sí, a les mans dels seus socis

Els socis del CF Gandia tenen la paraula. Ara sí que sí, els autèntics "amos" del club han de decidir el seu present i futur, després de dos anys de crisi.

El protagonisme el tindran este dimarts, 27 d’agost, en les assemblees ordinària i extraordinària que s’han fixat a la Casa de la Cultura de la ciutat a les 19 hores en primera i a les 19:30 hores en segona convocatòria.

La situació és que els, fins ara, gestors del club presenten la renúncia a seguir al capdavant i que un grup empresarial esportiu assumisca la direcció, compartida o no.

En principi, tot pareix indicar que el club no desapareixerà, però el primer equip descendix de 3a RFEF a la Lliga À Punt Comunitat per impagaments.

Els equips de la base també es podrien inscriure sempre que les federacions espanyola i valenciana donen el vistiplau al fet que el nou grup inversor es faça càrrec del deute.

Els socis han d’aprovar, o no, esta proposta per la supervivència de l’entitat i traçar les línies d’actuació del club. En les reunions de dimarts s’abordaran els comptes i s’obrirà un procés electoral, o no, sempre que els socis així ho decidisquen.

