Col·lapse ferroviari a València en pujar un home tres hores a una catenària

La circulació de trens entre les estacions de València Nord i Alfafar es va interrompre ahir durant dos hores i mitja -des de les 19:10 h fins a les 21:40 h- a causa de la presència d’un home sense identificar en les vies que, posteriorment, va pujar a la catenària, de la qual va baixar al voltant de les 21:08 h i va ser detingut. Al tancament d’esta edició, els trens afectats eren ja 40, trenta de Rodalies (dels quals, 13 es van suprimir i la resta va patir diversos retards), set de Llarga Distància (quatre Euromed i tres Intercity) i tres de Mitjana Distància.

Tot va començar al voltant de les 18:30 hores, quan un AVE que arribava des de Madrid es va quedar més de mitja hora parat prop de l’estació Joaquim Sorolla després que el maquinista observara un home que caminava per les vies. Entre les 18:20 h i les 18:35 h també se’l va vore en l’estació i va ser expulsat de les instal·lacions. A les 18:45 h se’l va identificar novament a l’altura de l’estació d’Alfafar.

Seguidament, l’home va escalar un pòrtic de la catenària i va pujar a un dels posts, la qual cosa va obligar l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) a tallar la tensió a les 19:22 h. Es va tornar a recuperar a les 21:34 hores, segons van informar fonts de Renfe.

Abaixen el jove de la catenària / Laura Silleras

Va abaixar pels seus mitjans

A conseqüència d’esta mesura, la circulació va estar completament interrompuda des d’este moment fins a les 21:40 h passades entre l’estació de València Nord i Alfafar.

Segons fonts policials, l’home va baixar de la catenària pels seus propis mitjans per l’esgotament. Pel que sembla, els agents van estar negociant amb ell perquè, tot i haver tallat la xarxa de la catenària, hi havia risc que caigueren, tant per a ell com els membres del dispositiu.

Pel que sembla, a esta persona ja se li havia detectat poc temps abans caminant indegudament per les vies a mitjan vesprada, la qual cosa va obligar a tallar la circulació, en este cas, durant un quart d’hora, sobre les 16:20 h fins a les 16:35 h, just a l’eixida de l’estació de València Nord en direcció a Alfafar.

C-1 i C-2, les més afectades

La interrupció de la circulació de les 18:45 hores va afectar les línies C-1 i C-2 de Rodalies i als trens de Mitjana i Llarga Distància, van detallar fons de Renfe. Segons va informar Rodalies València en el seu compte d’X, a les 22 hores, una vegada es va solucionar la incidència entre Alfafar i València Nord, la circulació va començar a recuperar la normalitat progressivament. La companyia també va anunciar la posada en marxa d’un transport alternatiu per carretera.

Després de detindre’l, va ser traslladat a un centre sanitari perquè l’explorara un metge, a més, li van prendre mostres per a comprovar si havia consumit algun tipus de substància.

