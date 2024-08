Els veïns de Campanar deixen l’edifici de Safranar: "Amb 88 anys no sé si voré la finca rehabilitada"

Ana Aguilar és una veïna que viu en l’edifici situat en el barri de Safranar i que va ser reallotjada en este immoble de l’ajuntament després del terrible incendi ocorregut en l’edifici de Campanar fa un poc més de 6 mesos. En estos moments està ultimant la seua mudança per a eixir cap a la seua nova casa en el barri de Campanar, a on s'instal·larà en un altre pis de lloguer. Este és el seu testimoniatge a peu de carrer, ja que les vivendes que va cedir el consistori en Safranar han de quedar buides hui mateix.

"Me’n vaig una altra vegada a Campanar, en concret a un pis de lloguer per a on està el consultori. És un pis que hem agafat. Jo ací ja no em quede. De fet, queden molt poquets veïns. Jo crec que se n’aniran quasi tots. Tampoc he parlat amb cap, però ja tinc ací les coses preparades". La senyora Ana té 88 anys i destil·la simpatia i esperança malgrat l’episodi dur que va viure en la seua casa de l’edifici de Campanar calcinat.

Ara diu que "em fa pena anar-me’n d’ací, del barri de Safranar, perquè he fet amigues i quede amb elles per a prendre café". Això sí, afirma de manera rotunda: "jo tinc ganes de tornar al meu barri, no en va, portava vivint allí, en l’immoble calcinat que es rehabilitarà, almenys uns 15 anys". Allí en la finca situada en l’avinguda del Maestro Rodrigo "coneixia tots els veïns". Li està ajudant hui, com tantes vegades, el conserge de l’edifici de Campanar, Julián García. "Julián és un fill per a mi, el meu company, és un cel... li devem molt", explica Ana Aguilar.

"Hui, si Déu vol, m’instal·le en Campanar -continua explicant- en un piset molt bonic, està molt bé la veritat". Ara bé, "amb 88 anys que tinc, no sé si coneixeré la meua finca -es referix a la finca de l'incendi- rehabilitada, serà el que Déu vulga", comenta.

Hui hauran desallotjat quasi totes les famílies

Al llarg de la jornada de hui, la major part de les famílies reallotjades i provinents de l’edifici de Campanar deixaran estos pisos que els va cedir l’Ajuntament de València com a mesura d’urgència, ja que de la nit al dia l’incendi els va deixar en el carrer. Hui se sabran xifres oficials de quants han pogut trobar altres pisos de lloguer en altres barris de València i també se sabrà què fa el consistori amb les poques famílies que no hagen pogut desallotjar els seus pisos.

