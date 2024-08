L’Ibex 35 cau un 0,1 % en l’obertura, però aguanta els 11.200 punts

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dilluns amb un descens lleuger del 0,1 %, la qual cosa ha portat al selectiu fins als 11.266 punts, després de firmar la setmana passada un rebot del 3 % després d’anunciar el president de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed), Jerome Powell, en el conclave de Jackson Hole, la seua intenció de retallar els tipus d’interés oficials en setembre.

Precisament esta setmana borsària nova estarà condicionada per la lectura que facen els inversors del discurs de Powell en Jackson Hole, així com per la publicació de diverses dades macro. En concret, es coneixerà la dada d’IPC avançada en l’eurozona d’agost i la dada del PIB dels Estats Units (EUA) del segon trimestre, així com l’índex de preus en consum personal, un indicador "molt seguit" per la Fed.

Hui dilluns els inversors estaran pendents de l’índex Ifo de confiança empresarial a Alemanya, com a dada destacada a Europa.

A Espanya, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha informat este dilluns que els preus industrials van caure un 1,4 % el mes de juliol passat en relació al mateix mes de 2023, davant del retrocés del 3,2 % que van experimentar en juny, de manera que s’encadenen 17 mesos de taxes negatives, encara que cada vegada més moderades.

En els primers compassos de la sessió d’este dilluns, a les 9.05 hores, els ascensos més alts dins de l’Ibex 35 se’ls anotaven Repsol (+0,99 %), ArcelorMittal (+0,60 %) i Cellnex i Amadeus, les accions del qual es revaloraven entorn d’un 0,5 %.

Per contra, pel que fa als descensos, destacava ACS, que es deixava un 2,3 % en l’obertura després de conéixer-se el divendres, amb el mercat ja tancat, que es quedava sense la concessió d’una autopista en l’Estat nord-americà de Texas. Després d’ACS, també ressaltaven les caigudes de IAG (-0,8 %) i Grifols (-0,7 %).

Les principals borses europees obrien este dilluns amb signe mixt. Mentres que Fráncfort cedia quasi un 0,3 %, París i Milà obrien lleugerament a l’alça.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, cotitzava a 78,89 dòlars, 0,9 % més, mentres que el Texas avançava un 1 %, fins als 75,61 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro davant del dòlar es col·locava en 1,1181 “bitllets verds”, mentres que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys es relaxava fins al 3,014 %.

Suscríbete para seguir leyendo