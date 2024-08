Les Danses de Guadassuar, el patrimoni conreat en el carrer

És una de les festes privilegiades catalogades com a patrimoni immaterial. Figura com a bé d’interés turístic perquè tenen una idiosincràsia pròpia: les Danses de Guadassuar no beuen de cap influència perquè encara mantenen la seua identitat. Potser per això siga encara una de les festes millor valorades, però encara són les desconegudes del calendari festiu. No obstant això, és la guardiana de les essències festives, perquè són les festes populars per antonomàsia, les que s’organitzen en el carrer i es gaudixen. El més característic és que duren una setmana sencera i cada nit balla un grup de gent unit per alguna característica o circumstància comuna: ser veïns de carrer, una família, amics d’una colla dels 90, associacions o companys de pupitre. Siga quina siga la raó, a Guadassuar l’última setmana d’agost els carrers són una festa.

Este any, segons explica l’alcalde, Vicent Estruch, ha sigut la convocatòria més multitudinària, tant pel que fa al nombre de participants de les dansades com pel públic que s’arremolina en les voreres després del sopar a la fresca. «Hi ha hagut molta solidaritat i molt de treball dels festers de Sant Roc i de l’Assumpció, qui han convocat a tot el món», diu el primer edil. La resposta ha sigut total, ja que més de mil persones han ideat, dissenyat i creat vestits espectaculars per a la seua dansa.

És significatiu que, en essència, estes festes no estan vinculades a cap celebració religiosa. Ara se celebra després de la Verge de l’Assumpció i Sant Roc, el 15 i 16 d’agost, però la temàtica de cada grup de persones per al seu ball és lliure, així com el vestit que es posaran. Això sí, és obligatori que siga cridaner i artesanal.

Una de les participants de les Dansades de Guadassuar / Laura Silleras

«No hi ha una festa pareguda en cap altre municipi, els vestits es fan amb qualsevol material i tela, de textures diverses, i cada nit és diferent», explica Estruch. Si de cas, cada grup de balladors i balladores pot decidir vestir-se amb una temàtica concreta, com este cap de setmana, en què les reines vestien de carnestoltes venecià, caracteritzades amb mascaretes i vestits renaixentistes.

«El que està clar és que tot el veïnat s’implica i participa en tot, i això és el que marca tota la setmana i el que fa que esta festa siga diferent, perquè fins i tot hi ha gent que ix a ballar diferents dies amb diferents agrupacions unides este any», assenyala l’edil.

Es calcula que més de 1.000 persones han ballat esta setmana. A estes, cal sumar les persones que han confeccionat els vestits, que han decorat les seues cases i carrers o que han participat de manera indirecta en la festa. En total són 6.000 habitants.

La clau: improvisar

Tot i que cada any s’intenta sorprendre més i s’acaba per recórrer a la compra o el lloguer de vestits, el que és cert és que l’essència d’esta festa marca que s’ha d’eixir a ballar amb qualsevol cosa que agafem per casa, sempre improvisat. De fet, hi ha grups que són fidels a esta tradició i improvisen la seua vestimenta o la confeccionen amb cartons o plàstics.

La professionalització de la festa i, sobretot, els ànims per conservar-la han dut a recopilar una sèrie de normes i actes fixats perquè no es perda la tradició. S’ha de recalcar que estes festes només s’han interromput en dos ocasions: en 1865, pel còlera, i durant la Guerra Civil, però quan va acabar, l’any 1939, el veïnat de Guadassuar va tornar a eixir al carrer.

