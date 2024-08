La plaça de la Reina presumix de la nova centralitat en agost

Amb motiu de l’inici de les obres per a convertir la plaça de la Reina en zona de vianants, que van començar el 23 d’abril de 2021, l’arquitecte responsable de la reforma, José María Tomás, va impartir setmanes abans una xarrada en l’Ateneu Mercantil de València en què explicava les claus d’esta actuació urbana. Tomás deia que l’objectiu en l’àgora transformada era «crear una nova centralitat per a la ciutat de València». «Una centralitat per al gaudi dels ciutadans i amb el mínim possible de vehicles», ressaltava l’arquitecte.

Han passat un poc més de dos anys, i passejar per la plaça de la Reina és suficient per a constatar que efectivament José María Tomás i el govern liderat per Joan Ribó, que va impulsar esta reforma, van aconseguir el seu objectiu principal. «Recuperarem un espai per a la convivència i el gaudi dels valencians», va afirmar l’arquitecte. I hui es constata que els ciutadans s’han fet els amos de l’espai públic. Valencians i turistes passegen per l'àgora, cap a la plaça de l’Ajuntament o cap a la Catedral. Uns altres s’asseuen en els bancs per a gaudir d’un gelat o d’un refresc, o per a xarrar tranquil·lament. Davall dels tendals s’ha improvisat un auditori xicotet a l’aire lliure. En l’altra part, els jocs urbans fan passar una bona estona als majors i als xicotets. Els més calorosos es refresquen en els humidificadors situats al costat de les palmeres, que conformen un refugi climàtic xicotet quan més s’intensifica la canícula.

Foto aèria del 23 d’abril de 2021, abans de la reforma / Germán Caballero

Activitats tot el dia

A la nit, es pot veure i escoltar un cantant urbà tocant el piano, davant de la curiositat d’un públic nombrós. També és freqüent assistir a les propostes d’un artista circense que recorre la plaça i sorprén els presents amb els seus cércols gegants i les seues piruetes.

Al matí, els festius normalment, o a les vesprades, es poden gaudir dels balls regionals de la Federació de Folklore i de les Falles, o com el dimarts, d’un concert sorprenent de percussió i instruments de vent, a càrrec d’uns músics japonesos.

Durant tot el dia, les terrasses de bars, cafeteries i gelateries treballen a ple rendiment. La plaça de la Reina és ja un altre atractiu turístic que ningú es vol perdre, però també un pol d’atracció dels passejants que transiten per eixa Ciutat de Places que arranca en l’edifici consistorial, amb la reforma provisional; seguix per la plaça de la Reina i després permet endinsar-se en la plaça del Mercat i de Bruges.

Un jove toca el piano en l’àgora valenciana / Germán Caballero

Les milers de persones que gaudixen de la plaça de la Reina són alienes a la polèmica que va esguitar els primers dies de l’esplanada nova. Les acusacions que van abocar des de PP, Vox i Ciutadans en aquell moment, així com altres col·lectius veïnals que qualificaven de «dura» esta intervenció i que criticaven la falta d’ombra en la zona.

Ni rastre de les crítiques

Hui ja no es parla d’estes crítiques. El debat està més que superat. Un riu de gent pren el carrer cada dia, com va planejar, en el seu moment, el govern de Compromís i PSPV, i com es va executar a les ordes de José María Tomás.

Visitants i valencians descansen en els bancs / Germán Caballero

I els veïns? Han canviat el soroll dels autobusos i dels automòbils pel bullici dels residents i els clients dels bars. Alguns es continuen queixant, per descomptat. Perquè res és perfecte. I ja ningú se’n recorda d’aquella estampa de la plaça plena de cotxes i autobusos com si fora una gran terminal per a taxis i EMT.

