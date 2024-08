PP i Compromís retrauen les crítiques de Puente a les autonomies

Óscar Puente va lluir ahir transversalitat a l’aconseguir enfadar el PP i Compromís alhora amb una sola al·locució. Populars i valencianistes, habitualment dispars en els seus posicionaments, van trobar ahir en el ministre de Transports un focus comú sobre el qual situar les seues crítiques. El motiu: les seues declaracions en una entrevista per a Prensa Ibérica en les quals va qualificar les autonomies com a “ens administratius que creuen que la seua única funció és demanar, reivindicar, però després eliminen impostos com el del patrimoni o el de successions i demanen a «papà govern» diners d’altres comunitats”.

Les seues paraules han tornat a provocar un altre foc, un més per part d’un dels perfils més agitadors de l’executiu i que s’afig al xoc de final de setmana per la situació ferroviària i alguns episodis de caos. En esta ocasió ha sigut al parlar sobre el finançament autonòmic arran de la possibilitat d’un model singular per a Catalunya, de la qual ha assegurat que no “trenca res” i, de passada, criticar que hi haja presidents d’autonomies del PP que abaixen impostos “i després es queixen d’infrafinançament”.

“Això convertix les autonomies en ens administratius que bàsicament creuen que la seua única funció és demanar, reivindicar, però després eliminen impostos com el del patrimoni o el de successions i demanen a «papà govern» diners d’altres comunitats”, va assenyalar en esta entrevista, paraules que no han agradat gens ni mica ni en les files dels populars valencians ni en els valencianistes, un dels socis de la majoria plurinacional que sosté el Govern central en el Congrés, encara que cada un ho va focalitzar en un punt diferent.

En este sentit, el PPCV va centrar les crítiques cap a les conseqüències del pacte entre ERC i PSC per al model de repartiment econòmic a les comunitats. “El ministre Óscar Puente mentix descaradament i ens fa tontos als espanyols”, va expressar sobre la qüestió la portaveu d’Hisenda del PPCV en les Corts, Mari Carmen Contelles, que va agregar que posar en marxa un finançament singular per a Catalunya “trencarà per sempre la igualtat entre espanyols i territoris”.

“La Comunitat Valenciana som una de les comunitats pitjor finançades, ja que tenim menys diners per a pagar les polítiques d’educació, sanitat i servicis socials i no podem seguir així, endeutant-nos per a mantindre les polítiques bàsiques que els valencians mereixen igual que la resta d’espanyols”, va indicar Contelles, que va assegurar que els populars valencians prendran “totes les accions necessàries per a parar esta situació que ens condemna per sempre a ser ciutadans de segona”. “Això és injustícia i irresponsabilitat”, va sentenciar.

“Ens quedem els diners”

L’enuig exhibit per Compromís a través de xarxes socials no va estar tan vinculat a la qüestió del model per a Catalunya, sinó a la crítica del ministre cap a la mateixa situació financera de les autonomies i posant en dubte les seues funcions. “D’on creus que ixen els diners que distribuïx (malament) «papà govern», Óscar? Tens molta cara”, va escriure en les seues xarxes socials el síndic dels valencianistes en les Corts, Joan Baldoví.

No va ser l’únic dins de les files de la coalició que va mostrar malestar amb les paraules del titular de Transports. “Ni a l’estiu pot estar callat”, va assenyalar la portaveu adjunta en la cambra autonòmica, Paula Espinosa, citant la notícia de l’entrevista de Puente. “Doncs ens quedem els nostres diners, via concert econòmic i arreglat. No es preocupe, senyor ministre, inclús farem les infraestructures que el Govern no fa”, va agregar en el seu perfil el senador Enric Morera, que afig: “La mentalitat centralista que ens condemna a la misèria i el provincianisme mediocre”.

També es va manifestar sobre la qüestió un dels tres aspirants a dirigir Més, l’antic Bloc. “Són inacceptables i una mostra més de la indiferència del Govern actual” amb la Comunitat Valenciana i “les nostres reclamacions sobre infrafinançament”, va indicar l’exalcalde d’Oliva, David González. “L’Estat ha de ser un garant d’equitat, no un «pare» que distribuïx recursos de manera injusta i moltes vegades arbitrària”, va sentenciar.

