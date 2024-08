Rioja s’exercita per primera vegada després del seu debut

El València va reprendre ahir els entrenaments, després d’un dia de descans arran el partit del divendres passat contra el Celta en Balaídos. El diumenge van començar a preparar la setmana de lliga que els espera als de Rubén Baraja, perquè el dimecres jugaran en San Mamés contra l’Athletic Club en una jornada intersetmanal i el dissabte els esperarà a casa el Derbi de la Comunitat contra el Vila-real a les 21:30 h.

La novetat de la primera sessió de preparació va ser la incorporació del nou fitxatge, Luis Rioja, que va viatjar divendres passat amb l’equip i va disputar el partit, amb tan sols 24 hores de marge des que va firmar, per la qual cosa encara no havia tingut temps de seguir les ordes de Baraja en un entrenament. Fins al moment, el ‘Pipo’ només comptava amb Diego López en eixa posició, ja que Fran Pérez continua al marge de l’equip a causa d’una sobrecàrrega lumbar que li impedix entrenar amb normalitat.

Retorn de Canós

Per la seua part, Sergi Canós sí que va formar part de la sessió amb el grup en la prèvia del dol davant de l’Athletic Club. El de Nules continua fent passos positius per a recuperar-se d’una lesió en el soli esquerre, que va patir el passat 2 d’agost.

No obstant això, l’arribada de l’extrem sevillà i la recuperació de Canós, que el més probable és que encara no estiga disponible per a la jornada del dimecres, li permet al míster tindre una realitat completament a l’hora d’elaborar l’onze, perquè va haver d’encaixar Rafa Mir en l’extrem dret tant en el partit contra el Barça, com contra el Celta. Això reflectix la necessitat immediata de reforçar els extrems.

Suscríbete para seguir leyendo