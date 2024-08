Tres anys i mig de presó per al detingut que va fugir dels jutjats de Catarroja saltant per la finestra

El delinqüent que en gener de 2023 va protagonitzar una fugida dels jutjats de Catarroja quan li anaven a notificar el seu ingrés a la presó, llevant-se les esposes i despenjant-se des d’una finestra, ha sigut condemnat finalment a tres anys i mig de presó per l’atracament del qual pretenia eludir l’acció de la Justícia. Tant ell, que va ser arrestat mesos després de la fugida, com el còmplice del robatori amb violència a la propietària d’una ferralleria de Massanassa, van reconéixer els fets en el juí celebrat per conformitat el mes de juliol passat, de manera que es reduïren les penes imposades.

Com va informar en exclusiva en el seu moment este periòdic, Daniel M. S., de 27 anys, va aconseguir eludir la vigilància dels agents mentres estava detingut en els calabossos dels jutjats de Catarroja la vesprada del 26 de gener de 2023. Així, aprofitant el moment en el qual va pujar a la sala de declaracions, per a notificar-li l’ingrés a la presó provisional, l’ara condemnat va fugir saltant des d’una finestra, situada en un primer pis, i va caure sobre el sostre d’un vehicle estacionat al carrer. Fora li esperava un presumpte company amb un vehicle preparat amb el qual va consumar la fugida.

Un detingut s’escapa dels jutjats de Catarroja en saltar des d’una finestra

El Jutjat Penal número huit de València l’ha condemnat ara a tres anys i mig de presó pel delicte de robatori amb intimidació i ús d’un instrument perillós, amb l’atenuant de reparació del mal perquè ha abonat 3.912 euros en concepte de responsabilitat civil. Així mateix, se li imposa una multa de 270 euros per un delicte lleu de lesions, ja que en el forcejament amb la seua víctima per a apoderar-se de la bossa en què la propietària de la ferralleria portava 8.777 euros, la dona va patir lesions en el maluc, la zona dorsal i el muscle esquerre.

L’acusat, defés pel lletrat Vicente Monzó, va veure que la pena a la qual s’enfrontava es va reduir després de reconéixer els fets en un juí celebrat per conformitat. Igual que el seu còmplice, representat per Jorge Abadía, qui ha sigut condemnat a només un any de presó, ja que s’ha provat que encara que va actuar de comú acord amb l’anterior, comprant la motocicleta amb la qual van perpetrar el robatori, «va decidir no intervindre activament en la comissió del fet delictiu».

La sentència assenyala que al costat de l’autor condemnat per l’atracament va haver-hi una segona persona no identificada que va baixar de la moto i va amenaçar amb una pistola, que va resultar ser d’aire comprimit, a la dona per a robar-li els diners que acabava d’extraure d’una sucursal bancària. Com que els dos portaven casc per a ocultar el seu rostre i no ha dit mai el nom del seu company, este atracador no s’ha pogut identificar ni portar davant de la Justícia.

Segona fugida en estos mateixos jutjats

Curiosament estos mateixos jutjats de Catarroja van ser l’escenari d’una altra fugida d’un detingut durant una passada a disposició judicial fa a penes uns mesos. A l’abril, un altre arrestat, en este cas com a presumpte autor d’un delicte d’assassinat, va fugir a correcuita després d’escapar-se del furgó policial quan romania a l’espera de pujar a declarar davant del jutge instructor del cas. Es tractava d’un dels arrestats pel crim del Zobe, el jove de 31 anys mort d’un tret en el cor en un carrer de Benetússer. Levante-EMV va ser testimoni d’esta fugida. El presumpte assassí va aconseguir escapar-se per una finestreta del furgó i va fugir a correcuita, emmanillat i descalç, després de perdre les sabatilles pel camí. Finalment, va ser detingut minuts després per la Guàrdia Civil.

