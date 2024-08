Apareix un Guernica als carrers de Saïdia

Tan sols Picasso sap al cent per cent quants missatges amaga el Guernica, perquè, a més, entre versions pròpies, alienes i interpretacions, hi ha històries de tota mena. El que sí que queda és el símbol i el seu significat: el quadre és sinònim de denúncia. I des d’eixe prisma, una nova versió pot contemplar-se als carrers de la Saïdia. I és tan versàtil que servix per a denunciar tot el que hi ha tant al costat de casa com lluny.

L’obra de street art inclou tots els elements propis de l’obra mestra, ha sigut realitzada per Alfonso Eyou24 i té, en paraules de l’autor, un doble sentit. “D’una banda, és un «no a la guerra», una cosa que esta obra porta per definició, i, d’una altra, és una reivindicació de l’entorn”. De fet, l’ha rematada amb la frase “La Saïdia per als veïns”. Eyou24, conegut en les xarxes com a @eyouyou1, és fill del barri, “encara que ara residisc a Alacant”, i ha aprofitat l’estada per a posar-la als seus carrers, especialment a l’avinguda de la Constitució —el barri és territori grafiter i reinvidicatiu—, però els veïns s’han vist sorpresos sobretot pel mural de grans dimensions en tons blaus. “Hi ha moltes coses en la vida de Picasso que no em representen gens, però la seua obra i el seu significat és absolut”.

El mural, al complet / Eyou24

La paret forma part d’una futura residència d’estudiants, la Maximiliano Thous-Benipeixcar, per a 230 habitacions senzilles. Es tracta d’una gran finca que va d’un carrer a un altre i que, antigament, albergava una fàbrica i un expositor de mobles, que fa ja molt temps que va tancar. L’immoble i les vivendes es van derrocar fa pocs anys, incloent-hi la retirada d’amiant, i després d’aplicar les pintures protectores a les dos finques confrontants —tot està envoltat per una gran capa groga— ha començat l’excavació del subsol. De fet, al carrer Benipeixcar hi ha la caseta d’obra i tanques per a garantir el moviment dels camions.

La paret és escenari de reivindicacions constants / Moisés Domínguez

El mural, al costat del teatre La Protectora / Moisés Domínguez

Espai d’expressió social

És la paret de Maximiliano Thous, confrontant al vetust edifici de La Protectora, la que s’ha convertit en espai per a l’expressió social, dins d’un barri en què els grafits abunden, especialment en els nombrosos solars pendents d’urbanitzar. I fins ara també havien sigut la situació a Gaza i l’especulació urbanística els arguments principals. En la paret de Benipeixcar també es pot vore simplement escrita la frase, quasi un tercet, “Tu no creus que no té trellat que trobar una llar siga tan complicat?”.

El solar en què es construirà la residència d’estudiants / Moisés Domínguez

Al·legacions rebutjades

L’Associació de Veïns Sant Antoni va presentar al·legacions contra este complex estudiantil, però han sigut rebutjades totes. Tal com reconeixen en el col·lectiu, en este cas era més difícil paralitzar o revertir les obres, tal com ha succeït en el celobert de les naus de Guatla. Ací es tracta d’un establiment amb eixida a dos carrers. “Ens pot agradar més o menys —més menys que més—, però sabíem que seria més difícil que ens escoltaren, perquè el que redunda és el de sempre: la falta d’ofertes perquè els jóvens del barri puguen continuar mantenint-se als nostres carrers. Més enllà de la poca lògica que suposa tindre una residència d’estudiants bastant allunyada de les universitats”.

