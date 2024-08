Apunyalen una dona en una terrassa d’Alacant després de discutir amb la seua exparella

La Policia d’Alacant investiga l’apunyalament d’una dona en una terrassa al barri del Pla d’esta ciutat a plena llum del dia, segons van confirmar a este diari fonts policials. La dona, de 51 anys, va ser atesa per una ambulància i traslladada a un centre sanitari, mentres que les Forces de Seguretat estaven buscant el presumpte agressor, que podria ser familiar de la víctima. La presència de l’exparella en la discussió no descarta que puga tractar-se d’un cas de violència de gènere, encara que els testimonis no l’haurien assenyalat com el presumpte agressor. En els voltants del lloc es va desplegar un dispositiu policial per a tractar de localitzar el sospitós, tot i que a l’hora de tancament d’esta edició encara no s’havia practicat cap detenció per estos fets. De la mateixa manera, les lesions patides per la víctima no revestirien gravetat i no es tem per la seua vida, segons la informació arreplegada per este diari.

Els fets van ocórrer cap al migdia de dilluns quan la víctima estava assentada en companyia de la seua filla en una terrassa situada en els voltants de la plaça de Manila d’Alacant. El que semblava que seria un matí més en l’última setmana d’agost, prompte es va enterbolir per uns fets que han causat una certa commoció. Les fonts consultades per este diari van assenyalar que la víctima estava en tràmits de separació i que en eixe moment havia vist aparéixer el seu marit acompanyat per un altre familiar. Una trobada que ha causat un altercat que ha acabat en l’apunyalament.

La investigació tracta d’aclarir si estes persones havien anat al local o no buscant la dona. No obstant això, alguns testimonis han assenyalat que esta s’ha sentit intimidada en vore’ls aparéixer. La primera reacció ha sigut traure un esprai amb gas pebre i els ha ruixat als dos. Els testimonis recollits per este diari apunten al fet que en eixe moment hi havia més clients en el local, que han resultat afectats per l’aerosol de defensa personal. Alguns tenien tos i algun problema de respiració. El fet que la víctima portara este esprai dins de la bossa indica que tenia por de patir algun tipus d’atac violent.

L’ús d’este producte ha irritat els ànims i la tensió ha augmentat, fins que una de les persones que acompanyaven l’exmarit de la víctima hauria acabat apunyalant-la. A continuació, han fugit, mentres agents de la Policia Nacional i de la Policia Local arribaven a la zona després de ser alertats de l’agressió. Una telefonada al 112 d’Emergències posava en marxa tot l’operatiu per a poder efectuar l’arrest i assistir la víctima.

La dona ha sigut atesa en el lloc per una ambulància i poc després ha sigut traslladada a l’Hospital General d’Alacant. Les fonts consultades per este diari van assenyalar que en un principi les lesions que ha patit no tenen gravetat.

Sense detencions

D’altra banda, els agents desplegats iniciaven una batuda per a atrapar els implicats en la punyalada. També es va prendre declaració a tots els testimonis que es trobaven en la zona en eixe moment. L’agressió ha tingut lloc a plena llum del dia i molt prop d’un parc amb jocs infantils que en eixos moments estava ple de menuts amb les famílies. Estos testimonis apunten al fet que totes les faccions de la família vivien en la zona i eren coneguts entre el veïnat, per la qual cosa podrien estar identificats. Encara que entre algun d’estos testimonis hi havia una certa por de parlar per considerar que es tractava d’una família conflictiva.

Des de la Comissaria d’Alacant es va optar per guardar silenci a fi de no interferir en les investigacions, ja que encara no s’havia pogut practicar detencions pel succés. Uns arrestos que podrien dur-se a terme de manera imminent.

