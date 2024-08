El Govern rebat el relat d’ERC i anima les autonomies a sumar-se al model de finançament de Catalunya

Quan el PSC i ERC van segellar el pacte per a la investidura de Salvador Illa, que arreplega un nou sistema de finançament per a Catalunya pel qual la comunitat recaptarà tots els impostos generats en el seu territori, el Govern va deixar que els republicans monopolitzaren el relat. En un acord sotmés a tants riscos com este, la Moncloa no volia afegir noves amenaces per alguna declaració de Pedro Sánchez i els seus ministres. Així que es va mantindre en silenci, mentres les crítiques es multiplicaven entre els líders territorials del PSOE, fins que Illa va arribar al Palau de la Generalitat. Però ara que ha aconseguit este objectiu, la situació ha canviat.

Davant del discurs d’ERC, que en un diagnòstic àmpliament compartit fora de les files republicanes considera que el nou sistema suposarà un “concert econòmic” per a Catalunya, el Govern, a través de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha passat en els últims dies a negar esta expressió. L’executiu es limita a parlar de “finançament singular” i a cenyir-se al contingut literal de l’acord. Però també va més enllà de les paraules que apareixen en el document. Al nou sistema, que encara s’ha d’aprovar en el Congrés per a entrar en vigor, en un tràmit parlamentari de resultat incert, també podran sumar-s’hi les autonomies que així ho desitgen, comencen a apuntar els socialistes. No es tracta, per tant, d’un model tancat, específic per a Catalunya. Com el quitament del deute també pactat amb ERC a canvi del seu suport a Sánchez, està obert a altres territoris.

En unes paraules que van quedar enfosquides pel seu rebuig frontal a emprar l’expressió “concert econòmic” i la reacció posterior d’ERC, que va amenaçar de retirar el suport al Govern si s’incomplien els pactes, Montero va cridar dimecres les comunitats a “inspirar-se” en el nou model català per a “explorar altres rutes i camins” diferents del sistema de finançament de règim comú, que opera per a totes excepte per a Euskadi i Navarra. El nou model, va afegir, “llança una nova mirada que pot tindre interés per a tot el territori”.

La falta de suport en el Congrés

L’oferta de l’executiu busca desactivar el malestar que ha despertat l’entesa amb ERC en moltes autonomies, tant les governades pel PP com pel PSOE, i va especialment dirigit a les menys afavorides amb el sistema actual, aprovat en 2009 i caducat des de 2014: Andalusia, la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Múrcia.

Es tracta d’una aposta a mitjà termini. Per a entrar en vigor, el model català, que parla de “solidaritat” interterritorial sense grans concrecions i evita quantificar el contingent que abonaria la Generalitat al Govern central per a sufragar els servicis que l’Estat presta en la comunitat, necessita ser validat en el Congrés dels Diputats a través d’una reforma de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes. El Govern no ho tindrà gens fàcil amb diversos dels seus socis tradicionals. Sense comptar el descontentament dins del PSOE, amb barons tradicionalment pròxims a Sánchez com l’asturià Adrián Barbón i el castellanolleonés Luis Tudanca criticant l’acord, hi ha diverses peces que no acaben d’encaixar. Junts parla d’“engany”, mentres que el PNB, diversos dels corrents que integren Sumar i el BNG han pres molta distància davant del pacte amb ERC.

Contra el debat “nominal”

I després hi ha els republicans, que dimecres es van rebel·lar contra les paraules de Montero sobre la “mentida” que a juí seu suposa parlar de “concert econòmic” per a Catalunya. Alguns membres del Govern sostenen que la vicepresidenta no va estar especialment “hàbil” eixe dia, però la Moncloa demana centrar-se en les conseqüències de la investidura d’Illa i deixar arrere la llarga dècada de governs separatistes en la Generalitat, i celebra que ja no s’estiga parlant de la independència de Catalunya, sinó d’autogovern.

L’executiu, en este sentit, dona la benvinguda al fet que el finançament autonòmic es trobe ara en el primer pla del debat polític. És un assumpte en el qual Sánchez se sent còmode, i ressalta sempre que li pregunten que des de 2018, any en què va arribar a la Moncloa, el Govern ha injectat al sistema 250.000 milions d’euros més que el PP en els sis anys anteriors. Davant dels debats “nominals” que no conduïxen enlloc, la Moncloa insistix que el pacte amb ERC no és en cap cas un “concert econòmic” i es compromet a complir-lo, posant el focus, davant del malestar en les files socialistes, en el fet que la solidaritat continua garantida.

L’acord amb els republicans, continua l’executiu, suposa reforçar l’autogovern català, però sobretot implica deixar arrere el procés independentista i la fallida unilateral de la Constitució per part de la Generalitat en 2017. Llavors, subratlla sempre l’executiu, governava a Espanya el PP. Ara ho fa el PSOE. I la situació, diuen els col·laboradors de Sánchez, ha canviat completament.

Suscríbete para seguir leyendo