La inestabilitat persistix a Favara quasi 5 mesos després del canvi d’alcalde

L’Ajuntament de Favara continua en una situació d’inestabilitat quasi cinc mesos després del canvi en l’alcaldia, ja que va ser a principis d’abril quan la dimissió del líder de Compromís, José Francisco Vicedo, va propiciar l’elecció de la popular M. Pilar Sala atés que en les eleccions va obtindre més vots que el PSOE, que també va presentar candidat a este segon ple d’investidura i, fins i tot, va sumar més vots que Sala, encara que sense arribar a la majoria absoluta que exigix la llei.

No obstant això, els quatre escons amb què compta el Partit Popular no són suficients per a governar amb comoditat i, de nou, s’està vivint una situació que impedix que l’ajuntament funcione amb total normalitat.

L’abstenció de dos exregidors de Compromís permet que el PP recupere l’alcaldia de Favara

Divisió en Compromís

Després de la renúncia de Vicedo a l’alcaldia a conseqüència de la crisi oberta en el grup municipal de Compromís, l’abstenció dels dos edils de la formació valencianista expulsats del grup, Belén Ribes i Juanma Julián, va propiciar l’elecció de Pilar Sala, encara que l’oposició a un govern del PP en minoria ha sigut pràcticament total pel conjunt de l’oposició.

«En estos moments hem d’intentar treballar per Favara sense poder rebre cap classe de retribució, ja que cada vegada que presentem la possibilitat d’aprovar unes retribucions, la resta de regidors de la corporació ens ho impedixen en votar en contra, fent valdre la majoria amb la qual compten el PSOE, els dos regidors de Compromís i els dos regidors del grup de no adscrits», ha manifestat l’alcaldessa de Favara a Levante-EMV, després de dos intents fallits d’assignar sous.

Des de la mateixa alcaldia s’espera poder arribar a un consens entre totes les forces municipals per a poder donar més estabilitat al consistori.

«Cada vegada que plantegem aprovar unes retribucions ens ho impedixen en votar en contra»

La crisi del govern de Compromís va caracteritzar l’inici de la legislatura perquè els dos regidors que han acabat en el grup de no adscrits no van acceptar ni l’assignació de retribucions dins de l’executiu local ni el pacte al qual s’havia arribat amb el PSOE per a consolidar un govern estable -Compromís va ser la força més votada en les municipals, encara que va empatar a quatre escons amb el PP pels tres del grup socialista-, la qual cosa va provocar l’expulsió dels dos díscols i, posteriorment, la dimissió de Vicedo i la recuperació de l’alcaldia de Favara per part del PP.

Els representants del grup popular esperen que en la sessió plenària següent, que es preveu que se celebre una vegada s’acabe l’estiu, es puga trobar una solució a la situació de paràlisi en el funcionament de l’equip de govern actual.

Suscríbete para seguir leyendo