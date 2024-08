Ingressen en una unitat psiquiàtrica el detingut per muntar a la catenària

Tan sols feia huit dies que es trobava a Espanya, sense família ni diners, errant sense rumb després d’arribar en pastera a la costa alacantina, i el que és pitjor, amb deliris persecutoris —segurament producte d’una malaltia mental no diagnosticada en la seua Algèria natal—, quan B. D., de 26 anys, es va enfilar durant la vesprada del passat diumenge a la part alta de la catenària del tren. La seua imprudència i desobediència a baixar, cosa que és constitutiva d’almenys dos delictes (desordes públics i desobediència greu), va provocar el caos ferroviari a València i va obligar a interrompre durant diverses hores el trànsit d’uns 40 trens. El detingut roman en observació des d’ahir en la Unitat Psiquiàtrica de l’Hospital Doctor Peset de València, com va avançar Levante-EMV.

Agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar ahir a l’hospital mencionat, a on el jove es trobava ingressat en qualitat de detingut, i li van prendre declaració com a presumpte autor dels delictes de desordes públics i desobediència greu. Encara que estava previst que tan prompte com declarara davant dels investigadors fora posat a disposició judicial, com així va informar ahir la comandància, finalment, a causa del seu estat mental se li va deixar ingressat en observació en la unitat psiquiàtrica.

Al Jutjat d’Instrucció número 4 de Catarroja, en funcions de guàrdia, al tancament d’esta edició encara no se li havia remés l’atestat referent a este detingut.

El jove va realitzar manifestacions sense sentit i presenta deliris persecutoris

L’arrestat es va acollir al dret a no declarar davant dels agents per recomanació del seu lletrat, encara que va realitzar manifestacions espontànies a la Guàrdia Civil que ja reflectien que la seua salut mental no era la més indicada per a ser traslladat al jutjat.

La mateixa nit del diumenge, després de la detenció per provocar el col·lapse ferroviari a València, el jove va manifestar als agents algunes frases sense sentit, com que «sent veus» i que «li perseguixen». A l’espera que siga explorat per un metge forense que avalue en profunditat una possible patologia mental, va quedar en observació en la Unitat Psiquiàtrica de l’Hospital Doctor Peset, ja que presenta símptomes de deliri persecutori, segons les fonts consultades per este periòdic.

Sense família ni amics a Espanya

El jove, d’origen algerià, va arribar al país en pastera, concretament a la costa alacantina, el passat 18 d’agost juntament amb altres 50 persones. Els tres patrons de les embarcacions que van arribar a Teulada i Benitatxell ja es troben en la presó per aprofitar-se de la necessitat d’estos migrants.

Quan arriben a la costa són identificats i ajudats inicialment per organismes com Creu Roja, però la realitat és que davant del col·lapse dels centres d’internament solen quedar a la seua sort, com és el cas de B. D.

Des de llavors, el jove ha estat dormint en el carrer i ha protagonitzat diversos incidents amb la policia, suposadament, a conseqüència de la seua presumpta patologia. L’últim d’estos es va produir el diumenge passat de vesprada. Cap a les 18:30 hores es va donar l’avís d’un jove que estava caminant per les vies del tren i llançant pedres als vagons. Uns instants abans havia protagonitzat un altercat amb els vigilants de l’estació del Nord de València. A causa d’estos fets es va haver de tallar la circulació de trens a les 19:10 hores, i a les 19:22 hores es va tallar la tensió elèctrica perquè s’havia pujat a un arc de la catenària a Alfafar.

Este succés va propiciar la interrupció d’uns 40 servicis ferroviaris, entre estos, set trens de llarga distància —quatre Euromed i tres Intercity— i tres trens de mitjana distància, que connecten València amb Alacant.

Finalment, amb l’ajuda d’un veí que va actuar fent les labors d’intèrpret i negociador, el jove va deposar la seua actitud, va baixar de la catenària i va ser immediatament detingut per la Guàrdia Civil. A les 21:40 hores els trens i els passatgers van poder reprendre els seus destins amb tres hores de retard.

